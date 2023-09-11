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حماس: إدعاءات باطلة هدفها تشويه صورة الحركة والمقاومة الفلسطينية
أخبار لبنان
2023-09-11 | 05:07
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حماس: إدعاءات باطلة هدفها تشويه صورة الحركة والمقاومة الفلسطينية
حماس: إدعاءات باطلة هدفها تشويه صورة الحركة والمقاومة الفلسطينية
صدر عن المكتب الإعلامي لحركة "حماس" في لبنان توضيح جاء فيه أنه "طالعنا البارحة أحد الإعلاميين بفيديو يتهم فيه حركة حماس والإخوة في حركة الجهاد الإسلامي وحزب الله بدعم الجماعات المسلحة في مخيم عين الحلوة ضمن معركة "السيطرة على القرار الفلسطيني" في المخيمات الفلسطينية في لبنان".
ورفضت حركة المقاومة الإسلامية - حماس هذه الإدعاءات الباطلة والمزيفة والتي تتعارض مع سياساتها ومعتقداتها، معتبرة أنها محاولات قديمة جديدة ضمن المحاولات اليائسة لتشويه صورة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية.
وأشارت إلى أننا "عملنا منذ اليوم الأول لتفجر الأحداث في المخيم مع كل الفصائل والقوى الفلسطينية واللبنانية والأجهزة الأمنية اللبنانية والسفير الفلسطيني في لبنان لوقف إطلاق النار والحفاظ على المخيم وأهله والجوار اللبناني، وسنواصل جهودنا مع المخلصين كافة لتحقيق الأمن والإستقرار في المخيم".
وتعمل حركة حماس والفصائل الفلسطينية في لبنان كافة بشكل جماعي ضمن هيئة العمل الفلسطيني المشترك الموكلة بإدارة كل القضايا المتعلقة بشعبنا الفلسطيني في لبنان، ولا يوجد بينهم معركة صلاحيات وسيطرة على القرار الفلسطيني.
وأكدت "حماس" أن هذه الإدعاءات وغيرها لا تمت للحقيقة بصلة ولا تخدم سوى الإحتلال الإسرائيلي وأعداء المقاومة الذين يعملون على تمزيق الصف الفلسطيني الداخلي وزرع بذور الفتنة وإفشال المساعي الفلسطينية واللبنانية لوأدها".
أخبار لبنان
حركة المقاومة الإسلامية
حماس
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