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بخاش: فوضى عارمة تسود القطاع الصحي بفعل تناقص عدد الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع

أخبار لبنان
2023-09-11 | 05:52
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بخاش: فوضى عارمة تسود القطاع الصحي بفعل تناقص عدد الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع
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بخاش: فوضى عارمة تسود القطاع الصحي بفعل تناقص عدد الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع
كشف نقيب أطباء لبنان في بيروت يوسف بخاش أن نسبة لا يستهان بها من الأطباء الجدد تستخدم شهاداتها كمعبر الزامي لهجرة طويلة، لافتا إلى أنه وبحسب التقديرات يترك البلد نحو الاربعين بالمئة منهم للتخصص او للبحث عن فرص افضل لحياة كريمة وذلك ما يزيد من النقص الفادح في بعض الاختصاصات ويؤثر على حياة المريض اللبناني الذي يدخل دائرة الخطر بشكل مضطرد. 

وتوقف بخاش، في كلمة القاها خلال حفل قسم اليمين الطبية لعدد من الأطباء الجدد الذين انضموا الى نقابة الأطباء، عند الفوضى العارمة التي تسود القطاع الصحي بفعل تناقص عدد الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع والافتقار الى اختصاصات هامة وحيوية.،اضافة الى فقدان عدد من الادوية وارتفاع الفاتورة الصحية.

أخبار لبنان

نقابة أطباء لبنان

القطاع الاستشفائي

بخاش

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