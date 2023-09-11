الراعي يطلق الوثيقة التأسيسية للمسار السينودسي "دعوة المرأة ورسالتها في تدبير الله وحياة الكنيسة والمجتمع"

الراعي يطلق الوثيقة التأسيسية للمسار السينودسي "دعوة المرأة ورسالتها في تدبير الله وحياة الكنيسة والمجتمع"

برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، أطلقت الوثيقة التأسيسية للمسار السينودسي "دعوة المرأة ورسالتها في تدبير الله وحياة الكنيسة والمجتمع" التي أعدها مكتب راعوية المرأة في الدائرة البطريركية في بكركي في إحتفال حاشد أقيم صباح يوم السبت 9 أيلول في كنيسة القيامة في الصرح البطريركي في بكركي، حضره جمع من القيادات الروحية والمدنية والرسمية وهيئات نسائية وكشفية من مختلف الأبرشيات في لبنان والخليج العربي والكويت وسوريا والأردن.



واستندت كلمة الراعي في المناسبة إلى إنجيل يوحنا 4/6-7 و9-10 وحوار السيد المسيح مع السامرية، شدد فيها على الدور الذي منحه الله للمرأة في الحوار وقول الحقيقة، وقال: "هذا ما يتطلب شجاعة وإقرارًا بالواقع ولو كان مكلفًا".



ومن وحي سؤال السامرية عن العبادة، لفت إلى جواب يسوع أن العبادة الحقيقة ليست بالمكان بل هي بالروح والحق، وقال: "هذه المرأة هي مثال لكل إمرأة في كل مراحل الحياة من رافضة، عدوة، مشككة، هازئة إلى رسولة".



بدورها، ألقت منسقة مكتب راعوية المرأة في الدائرة البطريركية البروفسور ميرنا عبود المزوق كلمة إستهلتها بشرح تاريخي واستراتيجي للمسار الذي أنتج هذه الوثيقة ببركة البطريرك الراعي وبالتعاون مع الأبرشيات والرعايا ولجنة خبراء مسكونية خاصة تولت مهمة معالجة محتوى الإستمارات التي وردت من الرعايا وكتابة نص الوثيقة في صيغته النهائية.



كما فصلت المزوق مكونات ومحتوى الوثيقة في السياسات والتوجهات، وقالت: "تتوخى هذه الوثيقة وضع بعض السياسات والتوجهات العامة وتقديم عدد من التوصيات العملانية كإجابة على التحديات التي تطرحها الوثيقة مدعومة بالثوابت الكتابية من الكتاب المقدس والأنتروبولوجيا اللاهوتية. وهي تحت أربعة عناوين:

1- نحو تغيير لواقع المرأة في الكنيسة والمجتمع.

2- المواهب والخدم الكنسية.

3- قوانين الأحوال الشخصية والمحاكم الروحية.

4- المرأة في الكنيسة والمجتمع والشأن العام."



وأضافت المزوق: "وهنا تبرز أهم التوجهات وهي:

- إطلاق ورشة تفكيرية في دعوة المرأة وتعزيز ثقافة الإصغاء والحوار.

- دراسة معمقة لاعادة إكتشاف التقليد واللاهوت الشرقيين المتصلين بشماسية النساء.

- تشجيع المرأة على الدراسة اللاهوتية.

- الحض على إشراك المرأة في قيادة الكنيسة وإدارتها عبر تدعيم حضورها في عملية صنع القرار.

- تعديل كل ما ينقص من حقوق النساء في قانون الأحوال الشخصية في كنيستنا المارونية.

- تفعيل إنخراط المرأة في المحاكم الروحية.

- مرافقة المرأة المتقاضية عبر إنشاء هيئة خاصة في المحكمة لهذا الشأن.

- المساهمة بفاعلية في ورشة شأن المرأة وحماية حقوقها التي يخوضها المجتمع منذ سنوات".



وأشارت إلى أننا "كمكتب راعوية المرأة في البطريركية المارونية، نتعهد برسم خطة إستراتيجية تهدف إلى تنفيذ توجيهات هذه الوثيقة، ونكل رسالتنا إلى أمنا مريم العذراء والدة الإله، سيدة لبنان التي نحتفل بعيدها".



وفي الختام، سلم الراعي والبروفسور المزوق الوثيقة إلى عدد من المسؤولين الكنسيين والمدنيين ومنسقات الأبرشيات في راعوية المرأة والإعلام الكنسي ومؤسسة أنت أخي، لتكون بداية مسار جديد في مسيرة التنفيذ والتغيير في واقع دور المرأة وحضورها الفاعل في الكنيسة.