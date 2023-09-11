سفارة لبنان في المغرب للجالية اللبنانية: للتبرع بالدم ضمن حملة " بالدم سوا"

عمّمت السفارة اللبنانية في المغرب على الجالية اللبنانية المقيمين في الرباط تلبية ندائها ضمن حملة " بالدم سوا" والتقدم للتبرع بالدم في المركز الجهوي لتحاقن الدم في الرباط، وذلك يوم غد الثلاثاء 12 ايلول 2023 عند الساعة 11 صباحا.