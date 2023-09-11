إعلام التقدمي ينفي الأخبار عن رفض وليد وتيمور جنبلاط لقاء لودريان في قصر الصنوبر

إعلام التقدمي ينفي الأخبار عن رفض وليد وتيمور جنبلاط لقاء لودريان في قصر الصنوبر



أكدت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي أن لا صحة إطلاقًا لما أوردته جريدة "الأخبار" في عددها الصادر صباح الإثنين ١١ أيلول ٢٠٢٣، ونقله عنها عدد من وسائل الإعلام عن رفض الرئيس وليد جنبلاط ورئيس الحزب تيمور جنبلاط لقاء الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في قصر الصنوبر.