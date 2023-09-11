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المديرة العامة لليونسكو من الرياض: 3 مواقع في خطر بشكل عاجل هي أوديسا في أوكرانيا وطرابلس في لبنان ومأرب في اليمن

أخبار لبنان
2023-09-11 | 07:37
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المديرة العامة لليونسكو من الرياض: 3 مواقع في خطر بشكل عاجل هي أوديسا في أوكرانيا وطرابلس في لبنان ومأرب في اليمن
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المديرة العامة لليونسكو من الرياض: 3 مواقع في خطر بشكل عاجل هي أوديسا في أوكرانيا وطرابلس في لبنان ومأرب في اليمن

أعلنت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي خلال حفل افتتاح الدورة الـ45 للجنة التراث العالمي في الرياض "أن فرق اليونسكو قد زارت موقع الزلزال، وهي جاهزة عندما يحين الوقت، لدعم السلطات المغربية."

وقالت "كما تعلمون، فإن التضامن هو في قلب اتفاقية اليونسكو، والمساعدة الدولية هي جزء لا يتجزأ من مهمتنا. وكان ذلك واضحًا أيضًا في المرة الأخيرة التي اجتمعت فيها لجنة التراث العالمي لجلسة استثنائية في وقت مبكر من هذا العام، لتسجيل ثلاثة مواقع في خطر بشكل عاجل: أوديسا في أوكرانيا، وطرابلس في لبنان، ومأرب في اليمن".

واضافت "مسؤوليتنا هائلة في وجه كل تلك الصعوبات: الحروب، والكوارث الطبيعية، اضطراب المناخ - أو ببساطة القوى على المدى القصير.
نحن نعلم أيضًا مدى قوة التراث كمورد قوي - من أجل السلام، والنظم البيئية، ومعرفة تاريخنا بكل تعقيداته، واقتصاد مستدام، ولروابط تجمع الأجيال وتجمع المجتمعات المتنوعة بقوة. أيضًا من أجل الحوار، بين الأفراد والدول.
لهذا السبب، تعتبر العالمية لاتفاقيتنا قوة كبيرة: إنها تضمن أن يتم سماع جميع الأصوات - كبيرة وصغيرة، ومزدهرة ومعرضة للخطر، وشمالًا وجنوبًا، وجزيرة وبر. وأيضًا أصوات المجتمع المدني، بما في ذلك تلك المنظمات الـ130 التي جاءت للحوار مع الدول الـ195 التي تشكل جزءًا من هذه الاتفاقية. نعلم أن مساهمة المجتمع المدني ضرورية لعمل اللجنة."

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