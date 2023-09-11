أبو حيدر يفتتح الجناح اللبناني في معرض الأطعمة الخاصة والفاخرة في لندن

أبو حيدر يفتتح الجناح اللبناني في معرض الأطعمة الخاصة والفاخرة في لندن

إفتتح مدير عام الإقتصاد والتجارة د.محمد أبو حيدر الجناح اللبناني الذي نظمته مجموعة QOOT في معرض الأطعمة الخاصة والفاخرة اليوم بحضور سفارة لبنان في المملكة المتحدة ممثلة بالملحق الإقتصادي السيد رالف نعمة.



وأكد أبو حيدر دعمه المطلق للعارضين في الجناح، كما شارك بحوارات مع الزوار والعارضين، مشددًا على أهمية التعاون بين القطاع العام والخاص وخلق أسواق جديدة في الخارج.



ويعد الجناح اللبناني في معرض الأطعمة الخاصة والفاخرة عرضًا غنيًا بإبتكارات وروح ريادة الأعمال، كما يهدف إلى تيسير مهام التجارة القيمة وتعزيز وجود الشركات اللبنانية في السوق العالمي.