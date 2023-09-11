حمية بعد مجلس الوزراء: الـ TVA بقيت 11%... سلام: نعول على دور ميقاتي وبوحبيب في نيويورك



تحدث عدد من الوزراء عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، فأوضح وزير الأشغال في حكومة تصريف العمال علي حمية ان "الضريبة على القيمة المضافة الـ TVA بقيت 11%، واستيفاء الكهرباء والجمرك لم يعد بالدولار".



بدوره، وزير الاقتصاد امين سلام لفت الى ان "الدور الذي سيلعبه كل من ميقاتي وبو حبيب في نيويورك سيعول عليه في ما خص ملف النازحين".



وطالب وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي خلال الجلسة، بدعوة "القوى الأمنية لضبط الحدود ووقف الدعوات والتعبئة العنصرية ضد السوريين وعدم تسليم المطلوبين سياسيا إلى السلطات السورية، ودعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على النظام السوري لإعادة النازحين السوريين".