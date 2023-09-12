لقاء جمع لودريان بمستشار الديوان الملكي السعودي... والعلولا التقى بعدد من النواب اللبنانيين في باريس!

لقاء جمع #لودريان بمستشار الديوان الملكي السعودي نزار العلولا في باريس قبيل توجهه الى بيروت وسط قناعة دولية بالذهاب الى مرشح قادر على جمع معظم الكتل النيابية وهذا غير متوافر حتى الساعة في أي مرشح.
وعليه،
كرسي بعبدا سيبقى شاغراً بإنتظار الرئيس "الجامع" في وطن "مقسوم"..
وللعلم..…
— سالم زهران (@salemzahran05) September 12, 2023
لقاء جمع #لودريان بمستشار الديوان الملكي السعودي نزار العلولا في باريس قبيل توجهه الى بيروت وسط قناعة دولية بالذهاب الى مرشح قادر على جمع معظم الكتل النيابية وهذا غير متوافر حتى الساعة في أي مرشح.
وعليه،
كرسي بعبدا سيبقى شاغراً بإنتظار الرئيس "الجامع" في وطن "مقسوم"..
وللعلم..…