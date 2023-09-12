لقاء جمع لودريان بمستشار الديوان الملكي السعودي... والعلولا التقى بعدد من النواب اللبنانيين في باريس!

زهران يكشف عن لقاء بين لودريان والعلولا: كرسي بعبدا سيبقى شاغراً بإنتظار الرئيس "الجامع" في وطن "مقسوم"

كتب مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران عبر حسابه على منصة "إكس": "لقاء جمع الموفد الفرنسي جان ايف لودريان بمستشار الديوان الملكي السعودي نزار العلولا في باريس قبيل توجهه الى بيروت وسط قناعة دولية بالذهاب الى مرشح قادر على جمع معظم الكتل النيابية وهذا غير متوافر حتى الساعة في أي مرشح. وعليه، كرسي بعبدا سيبقى شاغراً بإنتظار الرئيس "الجامع" في وطن "مقسوم"".



وأضاف زهران: "وللعلم.. التقى العلولا بعدد من النواب اللبنانيين في باريس بعيداً عن الأضواء".