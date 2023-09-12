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هل من أزمة طحين؟
أخبار لبنان
2023-09-12 | 04:21
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هل من أزمة طحين؟
هل من أزمة طحين؟
ردًا على ما ورد في إحدى الصحف عن أزمة خبز قريبًا بسبب عدم تسلم الأفران للطحين وعدم توقيع وزير الإقتصاد على جدول توزيع الطحين، أكد المتحدث بإسم تجمع المطاحن أحمد حطيط للـLBCI أن الطحين متوفر ولا أزمة.
كذلك، أوضح رئيس نقابة الأفران أنطوان سيف أن كمية الطحين المتوفرة تكفي لشهر ونصف، مشيرًا إلى أن مطحنة الشمال، والتي تؤمن كمية الطحين الأكبر للسوق، متوقفة حاليًا بانتظار إنتهاء وزارة الزراعة من فحص جودة القمح لإحدى بواخر القمح.
وفي السياق، لفتت مصادر وزارة الزراعة إلى أن إحدى بواخر القمح التي وصلت إلى بيروت جاءت نتائجها المخبرية عير مطابقة للشروط فأحيلت إلى القضاء، وبعد استئناف القرار من قبل صاحب الشركة، يتم الآن إعادة الفحص. أما فيما خص باخرة القمح التي وصلت منذ نحو خمسة أيام، ففحص قمحها ما زال مستمرًا.
وقد كشفت مصادر مطلعة في وزارة الإقتصاد للـLBCI أن سبب عدم توقيع سلام على القرارت والجداول يعود لعدم وجوده في لبنان منذ ٣ أسابيع.
أخبار لبنان
أزمة
خبز
طحين
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