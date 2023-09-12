ميقاتي استقبل الموفد الفرنسي... ولودريان يأمل أن تكون مبادرة بري بداية مسار الحل

لودريان أكد أنه آت الى لبنان لاكمال مهمته

أمل موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوزير السابق جان ايف لودريان في أن تكون المبادرة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري بداية مسار الحل.



موقف لودريان جاء خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم في السراي.



وشارك في الاجتماع سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو ومستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، والسفير بطرس عساكر.



وفي خلال الاجتماع، جدد الرئيس ميقاتي التأكيد "أن بداية الحل للأزمة الراهنة في لبنان يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان واتمام الاصلاحات الاقتصادية، لا سيما المشاريع الموجودة في مجلس النواب، لوضع البلد على سكة التعافي".



بدوره، أكد الموفد الفرنسي أنه "آت الى لبنان لاكمال مهمته"، ولن يبدي رأيه قبل استكمال الاتصالات واللقاءات التي سيقوم بها.