إجتماع لنقباء مهن صحية: لا بد من تنظيم بيتنا الداخلي لتوحيد الضغوط باتجاه المعنيين لتصويب الأمور قبل فوات الأوان

إجتماع لنقباء مهن صحية: لا بد من تنظيم بيتنا الداخلي لتوحيد الضغوط باتجاه المعنيين لتصويب الأمور قبل فوات الأوان

عقد نقباء مهن صحية في لبنان إجتماعًا في بيت الطبيب تداولوا خلاله ما آلت إليه أوضاع المهن الصحية والتحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع، حضره نقيب الأطباء البروفسور يوسف بخاش وعدد من النقباء وممثلين عنهم.



وقال المجتمعون إن "اجتماعنا اليوم لتنظيم جهودنا في مواجهة التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع الصحي في لبنان في ظل فوضى عارمة تسود القطاع بمتفرعاته تدفع إلى هجرة قسرية وتسرب غير مسبوق للعاملين في القطاع بسبب إرتفاع أكلاف المعيشة من جهة وتدني مستوى بدل الأتعاب للعاملين فيه بشكل عام."



وأشاروا إلى أن "هذا الإجتماع ليس الأول ولن يكون الأخير بل ستتبعه إجتماعات دورية للوقوف على المستجدات ولتصويب المسارات، فالقطاع بات في أزمة وجودية، نقص فادح في بعض الإختصاصات الطبية وفي الممرضين والممرضات من أصحاب الخبرة الواسعة، فضلًا عن أن العاملين في القطاع، وهم بالكاد يستطيعون تأمين لقمة عيش كريمة ما يستوجب التدخل من المعنيين قبل فوات الأوان."



واعتبروا أن "إزاء هذا الواقع المستشري، لا بد من تنظيم بيتنا الداخلي لتوحيد الضغوط باتجاه المعنيين لتصويب اأامور قبل فوات الأوان وللشروع بحوارات منتجة مع الجهات الضامنة وأصحاب الشأن المعنيين بالصحة في لبنان لتصحيح ما يمكن تصحيحه وإبعاد الخطر عن القطاع والمريض في آن."