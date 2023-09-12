ميقاتي استقبل ريزا في حضور وزير الاقتصاد والبحث تناول مشاريع التعاون المشترك

إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حضور وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الانسانية عمران ريزا قبل ظهر اليوم في السراي.



وتم في خلال اللقاء بحث مشاريع التعاون المشترك التي تقوم بها الأمم المتحدة مع وزارة الاقتصاد، ومن ضمنها انشاء فرص عمل تنموية لدعم الأسر الأكثر فقرا.



وشارك في اللقاء مستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.



واستقبل الرئيس ميقاتي النائب محمد يحيى ثم النائب إيهاب مطر.