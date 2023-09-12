لودريان زار بري: الحوار ثم الحوار!

لودريان أكد للرئيس بري دعمه لمبادرته الحوارية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جان إيف لودريان في حضور سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو. وتم عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية لا سيما الإستحقاق الرئاسي.



وقد غادر لودريان عين التينة من دون الإدلاء بأي تصريح.



وبحسب معلومات للـLBCI، فقد أكد لودريان للرئيس بري دعمه لمبادرته الحوارية. كما شدد لودريان على أهمية الحوار ثم الحوار.

وقد أكد الرئيس بري بعد لقائه لودريان أن وجهات النظر متطابقة مع الموفد الرئاسي الفرنسي إيف لودريان بأن لا سبيل الا الحوار ثم الحوار ثم الحوار للخروج من الأزمة الراهنة وإنجاز الإستحقاق الرئاسي وهذا ما هو متاح حالياً لمن يريد مصلحة لبنان.