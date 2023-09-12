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"حزب الله" ينفي الاتهامات الكاذبة عن حصول عمليات تهريب أسلحة في ‏مطار رفيق الحريري الدولي من قبل مسؤولين فيه

أخبار لبنان
2023-09-12 | 06:14
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&quot;حزب الله&quot; ينفي الاتهامات الكاذبة عن حصول عمليات تهريب أسلحة في ‏مطار رفيق الحريري الدولي من قبل مسؤولين فيه
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"حزب الله" ينفي الاتهامات الكاذبة عن حصول عمليات تهريب أسلحة في ‏مطار رفيق الحريري الدولي من قبل مسؤولين فيه

نفت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" "الاتهامات الكاذبة التي فبركتها قناة الحدث عن حصول عمليات تهريب أسلحة في ‏مطار رفيق الحريري الدولي من قبل مسؤولين في "حزب الله" وتلقفها من جهات لبنانية مغرضة".

وقالت في بيان: "بسم الله الرحمن الرحيم، (إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم ‏يغلبون والذين كفروا إلىٰ جهنم يحشرون). إننا ننفي نفيا قاطعا الاتهامات الكاذبة والسيناريوهات المفبركة التي اختلقتها قناة الحدث ضد ‏مسؤولين في حزب الله زاعمة قيامهم بأعمال تهريب أسلحة في مطار رفيق الحريري الدولي. إننا ندين بشدة هذه الفبركات الرخيصة والاتهامات الكاذبة كما ندين تواطؤ جهات داخلية لبنانية ‏معها عملت على الترويج لهذه الأكاذيب وتحويلها إلى إخبارات قضائية ضد حزب الله".‏

وأضافت: "إن هذه الافتراءات والتحركات تشكل إساءة بالغة إلى الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية اللبنانية ‏كافة والتي تتواجد وحداتها داخل حرم المطار، وهدفها الضمني تحميل حزب الله مسؤولية أي ‏أعمال يمكن أن تصيب المطار لاحقا، وتشويه صورة الأجهزة الأمنية اللبنانية، وتوتير الأجواء ‏في وقت يشهد مطار رفيق الحريري الدولي حركة استقبال ومغادرة كثيفة تضج بالحياة. ‏إن هذا الضجيج المفتعل حول المطار يتماهى مع العدو الإسرائيلي وحديثه الدائم عن استخدامه ‏لأغراض عسكرية، ويشكل غطاء لأي عدوان إسرائيلي يمكن أن يستهدف المطار ومنشآته". 

وأشارت الى أن "التناغم والشراكة القائمة بين هذه المؤسسات الإعلامية المعروفة الأهداف والتي تقدم تقاريرها ‏بدون أي دليل أو برهان، وبين بعض الجهات اللبنانية المعروفة الانتماء والمرتبطة بسفارات ‏وأجهزة أمنية خارجية، أصبحت مكشوفة أمام الشعب اللبناني، وبالتالي فإن كل أساليب الخداع ‏التي تستخدمها سواء تحت ستار تحقيق تلفزيوني أو متابعة قضائية تعود عليها وعلى مشغليها ‏بالخيبة والخسران، وإن كل محاولات تشويه صورة حزب الله ومقاومته الشريفة لن تؤثر على ‏معنويات شعبنا وإرادته الحرة في المقاومة ومواجهة الاحتلال".

أخبار لبنان

حزب الله

تهريب

أسلحة

‏مطار رفيق الحريري الدولي

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