نقابة الصيادلة ترفع معاش متقاعديها إلى أكثر من 370$ فريش شهريًا

نقابة الصيادلة ترفع معاش متقاعديها إلى أكثر من 370$ فريش شهريًا



أقرت لجنة التقاعد في نقابة صيادلة لبنان، برئاسة النقيب الدكتور جو سلوم، رفع معاش الصيادلة المتقاعدين والبالغ عددهم مع عائلاتهم قرابة الـ١٠٠٠ إلى أكثر من ٣٧٠$ فريش، وذلك تحسسًا منها بتفاقم حاجة المتقاعدين مع تزايد تكلفة الحياة في لبنان، علمًا أن نقابة الصيادلة تغطي بالكامل تكلفة التأمين الصحي للصيادلة المتقاعدين، كما ورد في بيان النقابة.