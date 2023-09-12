3 مستشفيات انضمت إلى الجهات الطبية المتعاملة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، بأن كلا من مستشفى الفقيه ومستشفى المنية الحكومي ومستشفى مرجعيون الحكومي، انضمت إلى الجهات الطبية المتعاملة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تقدمت في الأيام القليلة الماضية بمبادرات إنسانية راقية تمثلت بتأمين تغطية استشفائية كاملة لمستخدمي الصندوق وحسومات على قيمة الفواتير للمضمونين تراوحت بين 10 و 25 في المائة".



وقال البيان: "في ما يتعلق بمستشفى الفقيه في السكسكية، فقد تم التوافق على تقديم:

- تغطية استشفائية كاملة لجميع مستخدمي الصندوق حسب الاسعار المعتمدة من قبل الصندوق باستثناء المغروسات الطبية.

- حسم 15 في المائة على أسعار الفحوص والصور الشعاعية الخارجية للمضمونين كافة.



أما بالنسبة لمستشفى مرجعيون الحكومي، فقد بادر الى تقديم:

- تغطية استشفائية كاملة لمستخدمي الصندوق في مركزي مرجعيون وحاصبيا 50% للمستخدمين في بقية المراكز.

- حسم 15% على الأعمال الاستشفائية للمضمونين كافّة وعلى الفروقات المدفوعة على CT Scan وMRI بعد تأمين الموافقة المسبقة.



وبالنسبة لمستسفى المنية الحكومي، وبعد إعراب إدارتها كما إدارة مستشفى مرجعيون الحكومي ومستشفى الفقيه عن التقدير والشكر الكبيرين للمدير العام للصندوق د. محمد كركي على صموده وثباته ومثابرته من أجل اجتياز هذه المرحلة الصعبة، فقد أعلنت تقديم خدمات استشفائية مجانية كاملة لمستخدمي الصندوق العاملين في محافظة الشمال باستثناء المغروسات الطبيّة وذلك استجابةً مع زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية ومعاينات الأطباء والتي أصحبت نافذة منذ 2023/9/1".



وفي هذه المناسبة، تقدم كركي بالشكر الجزيل من كل من إدارة مستشفى الفقيه وإدارتي مستشفيي مرجعيون والمنية الحكوميين على مبادراتهم الراقية وجدد دعوته لسائر مقدمي الخدمات الطبية والاستشفائية الى اتخاذ خطوات وطنية مماثلة من شأنها تخفيف وطأة الأزمة عن كاهل المستخدمين والمضمونين.