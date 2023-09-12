الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
32
o
جبل لبنان
32
o
متن
33
o
كسروان
33
o
الشمال
33
o
الجنوب
33
o
البقاع
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
32
o
جبل لبنان
32
o
متن
33
o
كسروان
33
o
الشمال
33
o
الجنوب
33
o
البقاع
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
3 مستشفيات انضمت إلى الجهات الطبية المتعاملة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
أخبار لبنان
2023-09-12 | 06:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
3 مستشفيات انضمت إلى الجهات الطبية المتعاملة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، بأن كلا من مستشفى الفقيه ومستشفى المنية الحكومي ومستشفى مرجعيون الحكومي، انضمت إلى الجهات الطبية المتعاملة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تقدمت في الأيام القليلة الماضية بمبادرات إنسانية راقية تمثلت بتأمين تغطية استشفائية كاملة لمستخدمي الصندوق وحسومات على قيمة الفواتير للمضمونين تراوحت بين 10 و 25 في المائة".
وقال البيان: "في ما يتعلق بمستشفى الفقيه في السكسكية، فقد تم التوافق على تقديم:
- تغطية استشفائية كاملة لجميع مستخدمي الصندوق حسب الاسعار المعتمدة من قبل الصندوق باستثناء المغروسات الطبية.
- حسم 15 في المائة على أسعار الفحوص والصور الشعاعية الخارجية للمضمونين كافة.
أما بالنسبة لمستشفى مرجعيون الحكومي، فقد بادر الى تقديم:
- تغطية استشفائية كاملة لمستخدمي الصندوق في مركزي مرجعيون وحاصبيا 50% للمستخدمين في بقية المراكز.
- حسم 15% على الأعمال الاستشفائية للمضمونين كافّة وعلى الفروقات المدفوعة على CT Scan وMRI بعد تأمين الموافقة المسبقة.
وبالنسبة لمستسفى المنية الحكومي، وبعد إعراب إدارتها كما إدارة مستشفى مرجعيون الحكومي ومستشفى الفقيه عن التقدير والشكر الكبيرين للمدير العام للصندوق د. محمد كركي على صموده وثباته ومثابرته من أجل اجتياز هذه المرحلة الصعبة، فقد أعلنت تقديم خدمات استشفائية مجانية كاملة لمستخدمي الصندوق العاملين في محافظة الشمال باستثناء المغروسات الطبيّة وذلك استجابةً مع زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية ومعاينات الأطباء والتي أصحبت نافذة منذ 2023/9/1".
وفي هذه المناسبة، تقدم كركي بالشكر الجزيل من كل من إدارة مستشفى الفقيه وإدارتي مستشفيي مرجعيون والمنية الحكوميين على مبادراتهم الراقية وجدد دعوته لسائر مقدمي الخدمات الطبية والاستشفائية الى اتخاذ خطوات وطنية مماثلة من شأنها تخفيف وطأة الأزمة عن كاهل المستخدمين والمضمونين.
أخبار لبنان
مستشفى
الفقيه
المنية
مرجعيون
ضمان
التالي
دريان إلتقى وفدًا من تكتل "الإعتدال الوطني" والمدير العام للأمن العام
نقابة الصيادلة ترفع معاش متقاعديها إلى أكثر من 370$ فريش شهريًا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:56
مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة A+ أو AB+ في مستشفى رزق للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 03755772
آخر الأخبار
09:56
مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة A+ أو AB+ في مستشفى رزق للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 03755772
0
آخر الأخبار
2023-09-10
مريض في مستشفى جبل لبنان بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم من اي فئة باستثناء O+... للمساعدة الاتصال على الرقم التالي: 03-339792
آخر الأخبار
2023-09-10
مريض في مستشفى جبل لبنان بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم من اي فئة باستثناء O+... للمساعدة الاتصال على الرقم التالي: 03-339792
0
آخر الأخبار
2023-09-09
مريض في مستشفى رزق بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم من أي فئة... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 70068061
آخر الأخبار
2023-09-09
مريض في مستشفى رزق بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم من أي فئة... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 70068061
0
آخر الأخبار
2023-09-08
مريضة بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة AB+ في مستشفى سرحال - انطلياس.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03958223
آخر الأخبار
2023-09-08
مريضة بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة AB+ في مستشفى سرحال - انطلياس.. للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03958223
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:07
أبو مرزوق يصل بيروت للتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة
أخبار لبنان
09:07
أبو مرزوق يصل بيروت للتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة
0
اقتصاد
08:55
وزارة الاقتصاد تنفي ما ورد في بعض الصحف عن انقطاع في الخبز
اقتصاد
08:55
وزارة الاقتصاد تنفي ما ورد في بعض الصحف عن انقطاع في الخبز
0
أخبار لبنان
08:34
مجلس الوزراء أقر الموازنة العامة للعام 2024... ميقاتي: انجاز كبير!
أخبار لبنان
08:34
مجلس الوزراء أقر الموازنة العامة للعام 2024... ميقاتي: انجاز كبير!
0
أمن وقضاء
08:28
لودريان أكّد استمرار بلاده في دعم الجيش
أمن وقضاء
08:28
لودريان أكّد استمرار بلاده في دعم الجيش
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-09-06
احتضنا بعضهما وفارقا الحياة معا... توأمان في الرابعة من عمرهما يخسران حياتهما في صندوق ألعاب: إليكم القصة المؤلمة!
منوعات
2023-09-06
احتضنا بعضهما وفارقا الحياة معا... توأمان في الرابعة من عمرهما يخسران حياتهما في صندوق ألعاب: إليكم القصة المؤلمة!
0
فنّ
2023-09-04
ظهور جورجينا رزق مع طبيب تجميل يثير التساؤلات.. هل خضعت لعمليات جراحية؟ (صورة)
فنّ
2023-09-04
ظهور جورجينا رزق مع طبيب تجميل يثير التساؤلات.. هل خضعت لعمليات جراحية؟ (صورة)
0
آخر الأخبار
08:52
الوكالة الوطنية للاعلام: اطلاق نار كثيف داخل مخيم عين الحلوة
آخر الأخبار
08:52
الوكالة الوطنية للاعلام: اطلاق نار كثيف داخل مخيم عين الحلوة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:16
الفيضانات تبتلع مدنا ليبية
تقارير نشرة الاخبار
08:16
الفيضانات تبتلع مدنا ليبية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:34
مجلس الوزراء أقر الموازنة العامة للعام 2024... ميقاتي: انجاز كبير!
أخبار لبنان
08:34
مجلس الوزراء أقر الموازنة العامة للعام 2024... ميقاتي: انجاز كبير!
0
تقارير نشرة الاخبار
08:20
القرى الأقرب إلى مركز الزلزال تنتظر رجال الانقاذ
تقارير نشرة الاخبار
08:20
القرى الأقرب إلى مركز الزلزال تنتظر رجال الانقاذ
0
تقارير نشرة الاخبار
08:16
الفيضانات تبتلع مدنا ليبية
تقارير نشرة الاخبار
08:16
الفيضانات تبتلع مدنا ليبية
0
أخبار لبنان
08:14
هل دخل إتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في عين الحلوة؟
أخبار لبنان
08:14
هل دخل إتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في عين الحلوة؟
0
أخبار لبنان
08:13
مجلس الوزراء أقر موازنة العام 2024... ماذا في تفاصيل الجلسة؟
أخبار لبنان
08:13
مجلس الوزراء أقر موازنة العام 2024... ماذا في تفاصيل الجلسة؟
0
أخبار لبنان
08:11
لودريان في السراي وعين التينة... ماذا في أجواء جولته؟
أخبار لبنان
08:11
لودريان في السراي وعين التينة... ماذا في أجواء جولته؟
0
أخبار لبنان
06:49
دريان إلتقى وفدًا من تكتل "الإعتدال الوطني" والمدير العام للأمن العام
أخبار لبنان
06:49
دريان إلتقى وفدًا من تكتل "الإعتدال الوطني" والمدير العام للأمن العام
0
تقارير نشرة الاخبار
15:37
قرار وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم في مخيم عين الحلوة إتخذ
تقارير نشرة الاخبار
15:37
قرار وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم في مخيم عين الحلوة إتخذ
0
تقارير نشرة الاخبار
15:29
لبنان خارج صفقة كبيرة.. ما هي ولماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
15:29
لبنان خارج صفقة كبيرة.. ما هي ولماذا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:04
إرتفاع بأسعار المحروقات
خبر عاجل
02:04
إرتفاع بأسعار المحروقات
2
منوعات
16:12
معلمة اعتدت على عدد من تلاميذها وحملت بطفلين من طالبين... إليكم القصة الكاملة!
منوعات
16:12
معلمة اعتدت على عدد من تلاميذها وحملت بطفلين من طالبين... إليكم القصة الكاملة!
3
صحف اليوم
23:54
نحو إلغاء التعميم 151 وسعر صرف الـ15 ألف ليرة (نداء الوطن)
صحف اليوم
23:54
نحو إلغاء التعميم 151 وسعر صرف الـ15 ألف ليرة (نداء الوطن)
4
خبر عاجل
11:53
رئيس الحكومة الليبية المكلف من المجلس النيابي: ضحايا إعصار دانيال فاقوا الألفي قتيل وهناك آلاف المفقودين في الشرق الليبي ولا سيما في مدينة درنة
خبر عاجل
11:53
رئيس الحكومة الليبية المكلف من المجلس النيابي: ضحايا إعصار دانيال فاقوا الألفي قتيل وهناك آلاف المفقودين في الشرق الليبي ولا سيما في مدينة درنة
5
حال الطقس
01:02
طقس متقلب... هذه تفاصيله
حال الطقس
01:02
طقس متقلب... هذه تفاصيله
6
تقارير نشرة الاخبار
15:29
لبنان خارج صفقة كبيرة.. ما هي ولماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
15:29
لبنان خارج صفقة كبيرة.. ما هي ولماذا؟
7
منوعات
12:42
بعد 4 أعوام على زواجهما... إيلي صعب جونيور مع زوجته وطفليهما في صورة عائلية جميلة
منوعات
12:42
بعد 4 أعوام على زواجهما... إيلي صعب جونيور مع زوجته وطفليهما في صورة عائلية جميلة
8
منوعات
11:47
"أريد أن أحصل على أكبر ثديين بالعالم"... خضعت لعمليات متتالية لتكبير نهديها حتى أصبحا بحجم طفل حديث الولادة! (صور)
منوعات
11:47
"أريد أن أحصل على أكبر ثديين بالعالم"... خضعت لعمليات متتالية لتكبير نهديها حتى أصبحا بحجم طفل حديث الولادة! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More