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دريان إلتقى وفدًا من تكتل "الإعتدال الوطني" والمدير العام للأمن العام

أخبار لبنان
2023-09-12 | 06:49
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دريان إلتقى وفدًا من تكتل "الإعتدال الوطني" والمدير العام للأمن العام
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دريان إلتقى وفدًا من تكتل "الإعتدال الوطني" والمدير العام للأمن العام

دريان إلتقى وفدًا من تكتل "الإعتدال الوطني" والمدير العام للأمن العام

إستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وفدًا من تكتل "الإعتدال الوطني".

وبعد اللقاء، تحدث بإسم الوفد النائب أحمد الخير مهنئًا ومباركًا للمفتي دريان بتجديد الثقة التي أولاه إياها المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، مؤكدًا أهمية وجوده في هذه المرحلة الصعبة والحساسة من تاريخ لبنان.

وقال: "أكدنا أننا بأمس الحاجة إلى قيادات روحية ووطنية وإسلامية من طينة المفتي دريان، قيادات تعمل للصالح العام، قيادات تسعى لجمع الطائفة ولجمع المسلمين كجزء لا يتجزأ من جمع اللبنانيين، وأكدنا أن دار الفتوى هي في مقدمة المتمسكين والمدافعين عن دستور الطائف الذي يدعو إلى المناصفة بين اللبنانيين وإلى إعلاء الشأن اللبناني على كل الشؤون الخاصة والشخصية، وأكدنا أيضًا أن هذه الدار ستبقى دائمًا داعية للحوار والتلاقي بين اللبنانيين، وخط الدفاع الأول عن مصلحة لبنان ومصلحة اللبنانيين".

واستقبل مفتي الجمهورية المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وبحثا في الشؤون العامة.

وأطلع اللواء البيسري المفتي دريان على المساعي والجهود التي قام بها لوقف الإقتتال في مخيم عين الحلوة، مشيرًا إلى أن الإتصالات والمشاورات مستمرة لتثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة مهما كانت الأسباب رأفة بالمواطنين وحفاظًا على أرواحهم.

بدوره، أكد المفتي دريان أن أمن المخيمات الفلسطينية في لبنان هو من أمن لبنان ولا ينبغي التقاتل بين الإخوة الفلسطينيين، ودار الفتوى يؤلمها ما يحدث من إشتباكات في مخيم عين الحلوة وسقوط قتلى وجرحى، داعيًا إلى وحدة الصف وتوجيه البندقية إلى المحتل لأرض فلسطين وعلى أرضها ومن أجل تحريرها تكون المقاومة، مناشدًا الفصائل الفلسطينية التنسيق مع الأجهزة اللبنانية المعنية بالحفاظ على الأمن والإستقرار على الساحة اللبنانية وخصوصًا في المخيمات الفلسطينية.

كذلك، شدد على دور الدولة اللبنانية في بسط السيادة والأمن والإستقرار على المناطق اللبنانية كافة، مشيدًا بالجهود التي بذلها اللواء البيسري لوقف الإقتتال بين أبناء القضية الواحدة.

والتقى دريان المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري، وتم تداول الأوضاع العامة والشؤون القضائية وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية.  

أخبار لبنان

مفتي الجمهورية اللبنانية

الشيخ عبد اللطيف دريان

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