غرفة التجارة الجورجية اللبنانية تختتم المنتدى الدولي الثاني بنجاح

شكّل المنتدى الدولي لرجال وسيدات الأعمال من النخبة في تبليسي، جورجيا، علامة بارزة أخرى في مهمتّه المتمثلة في تعزيز العلاقات التجارية العالمية والإقليمية عبر منطقة أوراسيا وأفريقيا. استضاف هذا الحدث السنوي المجلس العالمي للأعمال والتجارة بالشراكة مع غرفة التجارة الجورجية اللبنانية ومنظمة التجارة والأعمال الدولية في أوراسيا وإفريقيا، وذلك في فندق بيلتمور ذو الرمزية التاريخية في تبليسي تحت شعار "منتدى الأعمال الدولي: الأسواق العالمية عبر أوراسيا وأفريقيا - التحديات والفرص".وشهد المنتدى هذا العام مشاركة ناشطة لوفود من مختلف الدول، بما في ذلك جورجيا، قبرص، المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأميركية، جيبوتي، موريتانيا، الإمارات العربية المتحدة، مصر، لبنان، العراق، الأردن، وغيرها.تحدث القنصل الفخري الدكتور أنستاس المر (رئيس غرفة التجارة الجورجية اللبنانية) شاكراً المشاركين على التزامهم وإرادتهم للتغلب على جميع العقبات وتعزيز العلاقات بين لبنان وجورجيا. كما شكر المرّ الرئيس الفخري، رجل الأعمال اللبناني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة OMT SAL، السيد حكمت أبو زيد على دعمه المستمر وتفانيه لإنجاح هذه النسخة من المنتدى.وأعقبت كلمته كلمة السيدة مريم بيضون، المستشارة الإعلامية لمجلس الأعمال اللبناني الدولي – LIBC. وشددت في العرض الذي قدمته على الدور المحوري الذي يلعبه LIBC والمغتربين اللبنانيين المؤثرين في كل أنحاء العالم.بعد ذلك، قدم السيد إسلام شلبي من يلا جورجيا رؤى قيمة حول مزايا الاستثمار في جورجيا، مسلطًا الضوء على الفرص الواعدة التي يوفرها هذا السوق النابض بالحياة. واختتم الحدث بعرض تقديمي جذاب قدمته السيدة ليلى صوما، مديرة المبيعات الأولى في شركة Escape Batumi، التي شاركت قصة نجاح شركتهم العقارية في باتومي، جورجيا.وكان أبرز ما في هذا الحدث هو توزيع الجوائز في قاعة المؤتمرات، تلاها قص الشريط الاحتفالي لافتتاح معرض B2B في قاعة الاحتفالات. تمثل هذه المناسبة الهامة خطوة مهمة نحو تعزيز المزيد من التعاون التجاري والتجاري عبر أوراسيا وأفريقيا.لا يزال المنتدى الدولي لرجال الأعمال النخبة في تبليسي، جورجيا، يشكل قوة دافعة لتعزيز النمو الاقتصادي والتعاون العالمي في المنطقة. ومع مرور كل عام، يعمل المؤتمر على ترسيخ سمعته كمنصة رائدة لقادة الأعمال ورجال الأعمال والمبتكرين لاستكشاف آفاق جديدة وإنشاء شراكات دائمة.