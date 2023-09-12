أبو مرزوق يصل بيروت للتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة

أبو مرزوق يصل بيروت للتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة



وصل نائب رئيس حركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق إلى لبنان، في زيارة تستغرق عدة أيام، لبحث تطورات الأوضاع في المخيمات الفلسطينية، خصوصاً ما يجري في مخيم عين الحلوة.



ومن المقرر أن يلتقي عضو المكتب السياسي لحركة حماس بمسؤولين لبنانيين، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، لمحاولة احتواء الأوضاع في مخيم عين الحلوة والتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء الاشتباكات العنيفة التي أودت بحياة العديد من أبناء شعبنا.





