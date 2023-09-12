الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
28
o
الجنوب
28
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
28
o
الجنوب
28
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عدوان: لجنة الإدارة مصدومة من اللامسؤولية في التعاطي مع ملف النازحين
أخبار لبنان
2023-09-12 | 11:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
عدوان: لجنة الإدارة مصدومة من اللامسؤولية في التعاطي مع ملف النازحين
أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، أن "اللجنة بحثت في جلستها في موضوع صندوق تقاعد الممرضين والممرضات في لبنان".
وأشار إلى أن "الجميع يعلم كم بذل الجسم التمريضي في لبنان خلال السنوات الماضية من جهود وتضحيات"، وقال: "من الضروري، في ظل التبدلات والتغيير الحاصل في الوضع المالي، أن نجد طرقا حتى نعزز صندوق التقاعد الخاص بهم. وبعدما أرسلت لجنة الصحة اقتراحها وبعد نقاش على مدى جلستين، وبحضور النقيب، تم إقرار التعديلات التي يطالبون بها، وباجماع اللجنة بعد نقاشات وإدخال بعض التعديلات".
وقال: "إن العمل الإنساني الذي يقوم به الممرضون لا يمكن أن يتم تقديره ماليا، إنما مع تقديرنا المعنوي الكبير، نحاول أن نعطيهم حقهم المالي، وفي كل جلسة نحاول أن نمرر قانونا يتعلق بالقضايا الطبية، فالإنسان والمريض هدفنا، وخدمة المريض الذي يعاني، في ظل كل الصعوبات الحالية".
ولفت إلى أن "الموضوع الثاني الذي بحثته اللجنة يتعلق باللجوء السوري"، وقال: "في الحقيقة، إن اللجنة بكامل أعضائها، مصدومة من اللامسؤولية التي يتم التعاطي من خلالها مع هذا الملف من قبل الجميع، حكومة ومسؤولين وأجهزة، خصوصا أن هذا الموضوع يلقى إجماع كل اللبنانيين الذين يقولون جميعا كفى. كفى لحضور المزيد من السوريين إلى لبنان وضرورة عودة الموجودين منهم هنا أصلا إلى سوريا".
وأضاف: "معيب ما يحصل، ولا يمكن السكوت عنه، فهذا الملف سيحضر بشكل دائم في جدول أعمال جلسة الإدارة والعدل في كل الجلسات المقبلة. سنطلب من الوزراء المعنيين أن يقولوا لنا ماذا سيفعلون بهذا الملف في أسرع وقت ممكن، ولو كانت الحكومة ليست حكومة تصريف أعمال لكان على المجلس النيابي أن يأخذ تدابير بحق كل الوزراء المعنيين، فتقاذف المسؤولية من وزير إلى آخر ورئيس حكومة وأمنيين غير مفيد، فالجميع مقصر".
وتابع: "لتقوموا بدوركم، ومسؤوليتكم تجاه اللبنانيين والبلد وديمومة البلد".
وأردف: "إن الموضوع الثالث، الذي بحثت فيه يتعلق بما حصل في جلسة الهيئة الاتهامية المتعلقة بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، خصوصا بعد عرض الوقائع التي حصلت، كما هي قبل أيام ومطالبة وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى والتفتيش لأن يتحركوا، ولكن لم نسمع "حس" أحدهم، كأن ما يحصل في بلد آخر أو هم غير معنيين به".
وقال: "هذا الموضوع سيبقى موضوع بحث أسبوعي وملاحقة، فلا يعتقد أحد أن أي قضية نلاحقها يمكن أن تنتهي من دون أن تحقق أهدافها، فعام 2017 أطلقنا معركة المخالفات في مصرف لبنان ووصلنا إلى ما وصلنا اليه. واليوم، سنبقى نتحدث عن مخالفات القضاء حتى نصل إلى ما يجب أن نصل إليه".
وأشار إلى أن "القاضي الذي لا يريد أن يكون قاضيا فليترك القضاء ويبحث عن عمل آخر"، لافتا إلى أن "القاضي الذي لديه غاية أو مصلحة خاصة يجب أن يعلم أنه سيأتي يوم ستتم ملاحقته مهما مر الزمن".
أخبار لبنان
الإدارة
مصدومة
اللامسؤولية
التعاطي
النازحين
التالي
الأزمة مستمرة... والتخبط أيضًا (نداء الوطن)
السفير الفرنسي الجديد في لبنان يوجه رسالة: نتطلع بعزم الى المستقبل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2023-07-26
عدوان: اجتماعات لجنة الإدارة والعدل مع نواب الحاكم أوصلت إلى "فحوى جيدة"
اقتصاد
2023-07-26
عدوان: اجتماعات لجنة الإدارة والعدل مع نواب الحاكم أوصلت إلى "فحوى جيدة"
0
أخبار لبنان
2023-07-18
عدوان بعد إجتماع لجنة الإدارة والعدل: نواب الحاكم أبلغونا أنهم لن يتخلوا عن مسؤولياتهم
أخبار لبنان
2023-07-18
عدوان بعد إجتماع لجنة الإدارة والعدل: نواب الحاكم أبلغونا أنهم لن يتخلوا عن مسؤولياتهم
0
أخبار لبنان
2023-09-05
لجنة الإدارة والعدل أجلت البت في إقتراحي قانونين في انتظار ملاحظات المعنيين واقتراح قانون الإعلام لم يتابع لضيق الوقت
أخبار لبنان
2023-09-05
لجنة الإدارة والعدل أجلت البت في إقتراحي قانونين في انتظار ملاحظات المعنيين واقتراح قانون الإعلام لم يتابع لضيق الوقت
0
أخبار لبنان
2023-07-25
عريضة نيابية الى ميقاتي: لعدم استمرار الحكومة بالتعاطي مع المنظمات الدولية على أساس أن النازحين السوريين هم لاجئون
أخبار لبنان
2023-07-25
عريضة نيابية الى ميقاتي: لعدم استمرار الحكومة بالتعاطي مع المنظمات الدولية على أساس أن النازحين السوريين هم لاجئون
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ما هي الشروط المطلوبة من الصرّافين لاعتماد منصة بلومبرغ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ما هي الشروط المطلوبة من الصرّافين لاعتماد منصة بلومبرغ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ملف النازحين السوريين.. ماذا في جعبة الحكومة للمعالجة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ملف النازحين السوريين.. ماذا في جعبة الحكومة للمعالجة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
حسين مقشر ضحية الرصاص الطائش من عين الحلوة.. شقيقه يروي اللحظات المرعبة!
تقارير نشرة الاخبار
13:31
حسين مقشر ضحية الرصاص الطائش من عين الحلوة.. شقيقه يروي اللحظات المرعبة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
جولة لودريان الثالثة على بيروت: ضرورة الحوار للخروج من الازمة الرئاسية
تقارير نشرة الاخبار
13:22
جولة لودريان الثالثة على بيروت: ضرورة الحوار للخروج من الازمة الرئاسية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2023-05-26
وصفة الباييلا الشهية على طريقة الشيف فادي زغيب في Morning Talk... ما هي المكوّنات التي استخدمها؟ (فيديو)
عالم الطبخ
2023-05-26
وصفة الباييلا الشهية على طريقة الشيف فادي زغيب في Morning Talk... ما هي المكوّنات التي استخدمها؟ (فيديو)
0
أخبار لبنان
10:27
شقير يحدد في لقاء حواري ثوابت الهيئات الإقتصادية من الحلول المطلوبة: لدينا فسحة أمل بأن تكون الاكتشافات في البلوك رقم 9 تجارية
أخبار لبنان
10:27
شقير يحدد في لقاء حواري ثوابت الهيئات الإقتصادية من الحلول المطلوبة: لدينا فسحة أمل بأن تكون الاكتشافات في البلوك رقم 9 تجارية
0
فنّ
07:03
عاصم حواط نجم "باب الحارة" يدخل القفص الذهبي.. شاهدوا زوجة صاحب شخصية "صبحي"
فنّ
07:03
عاصم حواط نجم "باب الحارة" يدخل القفص الذهبي.. شاهدوا زوجة صاحب شخصية "صبحي"
0
آخر الأخبار
2023-06-14
بلال عبد الله للـLBCI: تجربة ازعور السياسية وخبرته الاقتصادية كافيتان لاعطائه صفة التوافقي ذو خبرة اقتصادية وهو قادر على مواكبة الشروط المطلوبة لانقاذ لبنان
آخر الأخبار
2023-06-14
بلال عبد الله للـLBCI: تجربة ازعور السياسية وخبرته الاقتصادية كافيتان لاعطائه صفة التوافقي ذو خبرة اقتصادية وهو قادر على مواكبة الشروط المطلوبة لانقاذ لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ما هي الشروط المطلوبة من الصرّافين لاعتماد منصة بلومبرغ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ما هي الشروط المطلوبة من الصرّافين لاعتماد منصة بلومبرغ؟
0
أخبار دولية
13:39
ماذا يفعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في سلطنة عمان؟
أخبار دولية
13:39
ماذا يفعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في سلطنة عمان؟
0
رياضة
13:35
المانيا تحاول الخروج من أزمتها عندما تستقبل الليلة فرنسا في مباراة دولية ودية في كرة القدم
رياضة
13:35
المانيا تحاول الخروج من أزمتها عندما تستقبل الليلة فرنسا في مباراة دولية ودية في كرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ملف النازحين السوريين.. ماذا في جعبة الحكومة للمعالجة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ملف النازحين السوريين.. ماذا في جعبة الحكومة للمعالجة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
حسين مقشر ضحية الرصاص الطائش من عين الحلوة.. شقيقه يروي اللحظات المرعبة!
تقارير نشرة الاخبار
13:31
حسين مقشر ضحية الرصاص الطائش من عين الحلوة.. شقيقه يروي اللحظات المرعبة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
منكوبو الزلزال وحيدون في المناطق النائية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
منكوبو الزلزال وحيدون في المناطق النائية
0
أخبار دولية
13:25
غضب الطبيعة يضرب ليبيا ويحول مناطق فيها الى مستنقعات... كيف وصلت العاصفة وما اسباب هذه الفيضانات؟
أخبار دولية
13:25
غضب الطبيعة يضرب ليبيا ويحول مناطق فيها الى مستنقعات... كيف وصلت العاصفة وما اسباب هذه الفيضانات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
جولة لودريان الثالثة على بيروت: ضرورة الحوار للخروج من الازمة الرئاسية
تقارير نشرة الاخبار
13:22
جولة لودريان الثالثة على بيروت: ضرورة الحوار للخروج من الازمة الرئاسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
انجاز موازنة ٢٠٢٤..فماذا تتضمن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
انجاز موازنة ٢٠٢٤..فماذا تتضمن؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
16:12
معلمة اعتدت على عدد من تلاميذها وحملت بطفلين من طالبين... إليكم القصة الكاملة!
منوعات
16:12
معلمة اعتدت على عدد من تلاميذها وحملت بطفلين من طالبين... إليكم القصة الكاملة!
2
خبر عاجل
02:04
إرتفاع بأسعار المحروقات
خبر عاجل
02:04
إرتفاع بأسعار المحروقات
3
خبر عاجل
10:47
وزارة الخزانة الأميركية تدرج عناصر في حزب الله ومساعدين ماليين في أميركا الجنوبية ولبنان على قائمة العقوبات
خبر عاجل
10:47
وزارة الخزانة الأميركية تدرج عناصر في حزب الله ومساعدين ماليين في أميركا الجنوبية ولبنان على قائمة العقوبات
4
خبر عاجل
12:36
"فتح" تشنّ هجومًا غير مسبوق على محور حطين واندلاع اشتباكات عنيفة في مخيّم عين الحلوة
خبر عاجل
12:36
"فتح" تشنّ هجومًا غير مسبوق على محور حطين واندلاع اشتباكات عنيفة في مخيّم عين الحلوة
5
صحف اليوم
23:54
نحو إلغاء التعميم 151 وسعر صرف الـ15 ألف ليرة (نداء الوطن)
صحف اليوم
23:54
نحو إلغاء التعميم 151 وسعر صرف الـ15 ألف ليرة (نداء الوطن)
6
حال الطقس
01:02
طقس متقلب... هذه تفاصيله
حال الطقس
01:02
طقس متقلب... هذه تفاصيله
7
منوعات
08:37
سمع طاقم الطائرة صوتاً غريباً... وعندما فُتح باب الحمام وجدوا ثنائي يمارس الجنس! (فيديو)
منوعات
08:37
سمع طاقم الطائرة صوتاً غريباً... وعندما فُتح باب الحمام وجدوا ثنائي يمارس الجنس! (فيديو)
8
تقارير نشرة الاخبار
15:29
لبنان خارج صفقة كبيرة.. ما هي ولماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
15:29
لبنان خارج صفقة كبيرة.. ما هي ولماذا؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More