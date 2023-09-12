تمديد إقفال فروع الجامعة اللبنانية في صيدا

أعلن رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، إقفال فروع الجامعة اللبنانية في صيدا، الأربعاء ١٣ أيلول 2023، نظرا إلى استمرار تدهور الأوضاع الأمنية، على أن تصدر الجامعة بيانات لاحقة تبعا لتطور الأوضاع.