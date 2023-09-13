ضو للـ LBCI: لا يمكن التعويل على المبادرة الفرنسية ..وهوية لبنان السياسية أهم من الاسماء

رأى المدير التنفيذي لمجلس أمناء رؤية العوربة نوفل ضو، أنه لا يمكن التعويل على المبادرة الفرنسية وهي معزولة داخل اللقاء الخماسي، إذ فرنسا تحاول المحافظة على المنطق التوسعي والانتدابات، وسياستها الخارجية تظهر فشلا ذريعا في أكثر من منطقة في العالم، على حدّ تعبيره.



وشرح خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI أن "كل همّ فرنسا هو حل الأزمة الرئاسية في لبنان، أما السعودية وأميركا ومصر وقطر يفتشون عن حل للأزمة اللبنانية". واضاف: "السعودية تحاول تمرير ما يريده اللبنانيون، وليس كما فرنسا تريد تمرير ما تريده ايران".



وعن انتخاب رئيس الحمهورية، قال ضو: "ليس الشخص ما يهمّ، وحتى في حال وصل مرشح حزب الله من غير ذهنية حزب الله، لا مشكلة لديّ معه، إذ المعركة الاساسية ليست في الأسماء، بل في هوية لبنان السياسية واستراتيجية لبنان في المرحلة المقبلة".



وشدد على أن ما من مشروع متكامل أو رؤية مقابل مشروع حزب الله، وقال: "دولة مأزومة بسياستها الخارجية في العالم لا يمكن أن تكون مؤتمنة على حل أزمة في لبنان، واللبنانيون الذين يقولون انهم يختلفون مع حزب الله عند سؤالهم عن مشروعهم يقولون "لا نريد حزب الله" وعند سؤالهم ماذا يريدون يكون الجواب "لا اعلم" أم كل طرف يريد شيئا".



وعن الحوار، أكد أنه ليس ضده، ولكن لا يمكن لرئيس نبيه بري أن يترأس الحوار ويديره كما قال. واضاف: "بطبيعة الحال رئيس الجمهورية في لبنان لا يمكن ان ينتخب الا على قاعدة تسوية ولكن اذا كانت التسوية على حساب منطق الدولة فإن هذه التسوية لا يمكن أن تؤدي الى أي مكان".



وتابع ان اليوم هناك مقاربات مختلفة، خصوصا في العالم العربي، قائلا: "يجب أن نكون جزءا من هذا النظام العربي الجديد بدل أن نكون مكانا للصراعات، والقرار لدينا". واشار الى أن طبيعة الصراعات اختلفت، وبالتالي طبيعة الحلول ايضاً.



وفي سياق آخر، شرح ضو ضرورة ايجاد مفهوم جديد لـ "العروبة"، ولا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد.



ورأى أن الثورة فشلت كون لبنان غير مؤهل لتطبيق النموذج الغربي.

