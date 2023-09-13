الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
جبل لبنان
30
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
32
o
الجنوب
30
o
البقاع
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Ultimate Rush
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
جبل لبنان
30
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
32
o
الجنوب
30
o
البقاع
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ضو للـ LBCI: لا يمكن التعويل على المبادرة الفرنسية ..وهوية لبنان السياسية أهم من الاسماء
أخبار لبنان
2023-09-13 | 04:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ضو للـ LBCI: لا يمكن التعويل على المبادرة الفرنسية ..وهوية لبنان السياسية أهم من الاسماء
رأى المدير التنفيذي لمجلس أمناء رؤية العوربة نوفل ضو، أنه لا يمكن التعويل على المبادرة الفرنسية وهي معزولة داخل اللقاء الخماسي، إذ فرنسا تحاول المحافظة على المنطق التوسعي والانتدابات، وسياستها الخارجية تظهر فشلا ذريعا في أكثر من منطقة في العالم، على حدّ تعبيره.
وشرح خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI أن "كل همّ فرنسا هو حل الأزمة الرئاسية في لبنان، أما السعودية وأميركا ومصر وقطر يفتشون عن حل للأزمة اللبنانية". واضاف: "السعودية تحاول تمرير ما يريده اللبنانيون، وليس كما فرنسا تريد تمرير ما تريده ايران".
وعن انتخاب رئيس الحمهورية، قال ضو: "ليس الشخص ما يهمّ، وحتى في حال وصل مرشح حزب الله من غير ذهنية حزب الله، لا مشكلة لديّ معه، إذ المعركة الاساسية ليست في الأسماء، بل في هوية لبنان السياسية واستراتيجية لبنان في المرحلة المقبلة".
وشدد على أن ما من مشروع متكامل أو رؤية مقابل مشروع حزب الله، وقال: "دولة مأزومة بسياستها الخارجية في العالم لا يمكن أن تكون مؤتمنة على حل أزمة في لبنان، واللبنانيون الذين يقولون انهم يختلفون مع حزب الله عند سؤالهم عن مشروعهم يقولون "لا نريد حزب الله" وعند سؤالهم ماذا يريدون يكون الجواب "لا اعلم" أم كل طرف يريد شيئا".
وعن الحوار، أكد أنه ليس ضده، ولكن لا يمكن لرئيس نبيه بري أن يترأس الحوار ويديره كما قال. واضاف: "بطبيعة الحال رئيس الجمهورية في لبنان لا يمكن ان ينتخب الا على قاعدة تسوية ولكن اذا كانت التسوية على حساب منطق الدولة فإن هذه التسوية لا يمكن أن تؤدي الى أي مكان".
وتابع ان اليوم هناك مقاربات مختلفة، خصوصا في العالم العربي، قائلا: "يجب أن نكون جزءا من هذا النظام العربي الجديد بدل أن نكون مكانا للصراعات، والقرار لدينا". واشار الى أن طبيعة الصراعات اختلفت، وبالتالي طبيعة الحلول ايضاً.
وفي سياق آخر، شرح ضو ضرورة ايجاد مفهوم جديد لـ "العروبة"، ولا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد.
ورأى أن الثورة فشلت كون لبنان غير مؤهل لتطبيق النموذج الغربي.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
LBCI:
التعويل
المبادرة
الفرنسية
..وهوية
لبنان
السياسية
الاسماء
التالي
حبيب اعلن تجديد القرض العربي بقيمة 50 مليون دينار كويتي: يُغطي ما بين 5000 و6000 وحدة سكنية
"مربوطة بحبل"... جثة مجهولة الهوية على طريق الصالومي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-07-19
النائب غياث يزبك للـLBCI: اللقاء الخماسيّ اعاد تصويب الامور وتصحيح النظرة تجاه ما يجري في لبنان لأن المسار الذي سلكته المبادرة الفرنسية غطى الامور بطريقة غير صحيحة
آخر الأخبار
2023-07-19
النائب غياث يزبك للـLBCI: اللقاء الخماسيّ اعاد تصويب الامور وتصحيح النظرة تجاه ما يجري في لبنان لأن المسار الذي سلكته المبادرة الفرنسية غطى الامور بطريقة غير صحيحة
0
أخبار سياسية
2023-06-30
جرادة للـLBCI: لا ألوم المبادرة الفرنسية بل ألوم الذين لم يُبادروا في لبنان
أخبار سياسية
2023-06-30
جرادة للـLBCI: لا ألوم المبادرة الفرنسية بل ألوم الذين لم يُبادروا في لبنان
0
آخر الأخبار
04:54
جنبلاط ردا على من يقول ان الدور الفرنسي في لبنان انتهى: المبادرة الفرنسية ما زالت قائمة
آخر الأخبار
04:54
جنبلاط ردا على من يقول ان الدور الفرنسي في لبنان انتهى: المبادرة الفرنسية ما زالت قائمة
0
آخر الأخبار
2023-09-11
وضاح صادق للـLBCI: الفرنسي اليوم في وضع يبحث فيه عن مخارج إقتصادية للأزمة التي تمر بها الدول الأوروبية بشكل عام والفرنسيين بشكل خاص وهذه المخارج يمكن أن تكون من خلال إيران أو من خلال المشاريع التي يحضر لها في لبنان
آخر الأخبار
2023-09-11
وضاح صادق للـLBCI: الفرنسي اليوم في وضع يبحث فيه عن مخارج إقتصادية للأزمة التي تمر بها الدول الأوروبية بشكل عام والفرنسيين بشكل خاص وهذه المخارج يمكن أن تكون من خلال إيران أو من خلال المشاريع التي يحضر لها في لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:44
إتصال بين بو حبيب ونظيره السوري... هذا ما اتفقا عليه
أخبار لبنان
06:44
إتصال بين بو حبيب ونظيره السوري... هذا ما اتفقا عليه
0
أمن وقضاء
05:45
مخدّرات ودولارات مزيّفة ضبطتها عناصر حاجز ضهر البيدر بحوزة شخصين كانا متّجهَين من البقاع إلى بيروت على متن "باص"
أمن وقضاء
05:45
مخدّرات ودولارات مزيّفة ضبطتها عناصر حاجز ضهر البيدر بحوزة شخصين كانا متّجهَين من البقاع إلى بيروت على متن "باص"
0
أخبار لبنان
05:14
وفاة أربعة أفراد من آل سرية في صيدا بإعصار درنة في ليبيا
أخبار لبنان
05:14
وفاة أربعة أفراد من آل سرية في صيدا بإعصار درنة في ليبيا
0
أخبار لبنان
05:13
تيننتي: المناقشات التي تجري في الاجتماعات الثلاثية سرّية
أخبار لبنان
05:13
تيننتي: المناقشات التي تجري في الاجتماعات الثلاثية سرّية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر كاذب
05:37
فيديو كاميرا مراقبة للحظة حدوث زلزال المغرب..ما صحته؟
خبر كاذب
05:37
فيديو كاميرا مراقبة للحظة حدوث زلزال المغرب..ما صحته؟
0
منوعات
10:08
ما زالت أسنانها مغروسة في معصمه... رجل ثمانيني يتحدث عن تجربته المرعبة أثناء تعرضه لهجوم سمكة قرش متوحشة (صور)
منوعات
10:08
ما زالت أسنانها مغروسة في معصمه... رجل ثمانيني يتحدث عن تجربته المرعبة أثناء تعرضه لهجوم سمكة قرش متوحشة (صور)
0
منوعات
06:23
طعنت زوجها بسكين المطبخ ثم واصلت تقطيع البصل... خلاف زوجي ينتهي بشكل مروّع وهذه التفاصيل!
منوعات
06:23
طعنت زوجها بسكين المطبخ ثم واصلت تقطيع البصل... خلاف زوجي ينتهي بشكل مروّع وهذه التفاصيل!
0
أخبار لبنان
2023-09-11
إعلام التقدمي ينفي الأخبار عن رفض وليد وتيمور جنبلاط لقاء لودريان في قصر الصنوبر
أخبار لبنان
2023-09-11
إعلام التقدمي ينفي الأخبار عن رفض وليد وتيمور جنبلاط لقاء لودريان في قصر الصنوبر
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ما هي الشروط المطلوبة من الصرّافين لاعتماد منصة بلومبرغ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ما هي الشروط المطلوبة من الصرّافين لاعتماد منصة بلومبرغ؟
0
أخبار دولية
13:39
ماذا يفعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في سلطنة عمان؟
أخبار دولية
13:39
ماذا يفعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في سلطنة عمان؟
0
رياضة
13:35
المانيا تحاول الخروج من أزمتها عندما تستقبل الليلة فرنسا في مباراة دولية ودية في كرة القدم
رياضة
13:35
المانيا تحاول الخروج من أزمتها عندما تستقبل الليلة فرنسا في مباراة دولية ودية في كرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ملف النازحين السوريين.. ماذا في جعبة الحكومة للمعالجة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ملف النازحين السوريين.. ماذا في جعبة الحكومة للمعالجة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
حسين مقشر ضحية الرصاص الطائش من عين الحلوة.. شقيقه يروي اللحظات المرعبة!
تقارير نشرة الاخبار
13:31
حسين مقشر ضحية الرصاص الطائش من عين الحلوة.. شقيقه يروي اللحظات المرعبة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
منكوبو الزلزال وحيدون في المناطق النائية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
منكوبو الزلزال وحيدون في المناطق النائية
0
أخبار دولية
13:25
غضب الطبيعة يضرب ليبيا ويحول مناطق فيها الى مستنقعات... كيف وصلت العاصفة وما اسباب هذه الفيضانات؟
أخبار دولية
13:25
غضب الطبيعة يضرب ليبيا ويحول مناطق فيها الى مستنقعات... كيف وصلت العاصفة وما اسباب هذه الفيضانات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
جولة لودريان الثالثة على بيروت: ضرورة الحوار للخروج من الازمة الرئاسية
تقارير نشرة الاخبار
13:22
جولة لودريان الثالثة على بيروت: ضرورة الحوار للخروج من الازمة الرئاسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
انجاز موازنة ٢٠٢٤..فماذا تتضمن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
انجاز موازنة ٢٠٢٤..فماذا تتضمن؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:52
جنبلاط ردا على سؤال: "القوات" دائما لديها وجهات نظر لكننا نفضل وجهة نظر نبيه بري ولودريان من الحوار
خبر عاجل
04:52
جنبلاط ردا على سؤال: "القوات" دائما لديها وجهات نظر لكننا نفضل وجهة نظر نبيه بري ولودريان من الحوار
2
خبر عاجل
10:47
وزارة الخزانة الأميركية تدرج عناصر في حزب الله ومساعدين ماليين في أميركا الجنوبية ولبنان على قائمة العقوبات
خبر عاجل
10:47
وزارة الخزانة الأميركية تدرج عناصر في حزب الله ومساعدين ماليين في أميركا الجنوبية ولبنان على قائمة العقوبات
3
خبر عاجل
04:50
وليد جنبلاط ردا على سؤال بعد لقائه لودريان: أدعم مبادرة بري ومبادرة لودريان
خبر عاجل
04:50
وليد جنبلاط ردا على سؤال بعد لقائه لودريان: أدعم مبادرة بري ومبادرة لودريان
4
خبر عاجل
12:36
"فتح" تشنّ هجومًا غير مسبوق على محور حطين واندلاع اشتباكات عنيفة في مخيّم عين الحلوة
خبر عاجل
12:36
"فتح" تشنّ هجومًا غير مسبوق على محور حطين واندلاع اشتباكات عنيفة في مخيّم عين الحلوة
5
منوعات
08:37
سمع طاقم الطائرة صوتاً غريباً... وعندما فُتح باب الحمام وجدوا ثنائي يمارس الجنس! (فيديو)
منوعات
08:37
سمع طاقم الطائرة صوتاً غريباً... وعندما فُتح باب الحمام وجدوا ثنائي يمارس الجنس! (فيديو)
6
حال الطقس
23:28
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
23:28
إليكم حال الطقس في لبنان...
7
تقارير نشرة الاخبار
13:16
مطار "حزب الله" في جزين متى وكيف؟ ولأي نوع من المسيرات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:16
مطار "حزب الله" في جزين متى وكيف؟ ولأي نوع من المسيرات؟
8
منوعات
14:10
مراسلة تتعرض للتحرش مباشرة على الهواء! (فيديو)
منوعات
14:10
مراسلة تتعرض للتحرش مباشرة على الهواء! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More