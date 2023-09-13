الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
جبل لبنان
30
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
32
o
الجنوب
30
o
البقاع
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Ultimate Rush
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
جبل لبنان
30
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
32
o
الجنوب
30
o
البقاع
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حبيب اعلن تجديد القرض العربي بقيمة 50 مليون دينار كويتي: يُغطي ما بين 5000 و6000 وحدة سكنية
أخبار لبنان
2023-09-13 | 04:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
حبيب اعلن تجديد القرض العربي بقيمة 50 مليون دينار كويتي: يُغطي ما بين 5000 و6000 وحدة سكنية
أعلن المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، في تصريح، ان "القرض العربي كان بحكم المُلغى وذلك بعد مرور 4 سنوات على عدم تنفيذه"، موضحا ان "سبب التجاوب والموافقة على تجديد القرض في 8 آب الحالي يعود للمُثابرة والمُتابعة الدائمة الى جانب تقديم تقرير للصندوق العربي يعرض أسباب حاجة لبنان إليه ولموجباته، وبعد محادثات طويلة تم التوصل إلى نوع من تفاهم قضى بتحويل عملة القرض من الليرة اللبنانية إلى الدولار وان يتم دفع الـ 50 مليون دينار كويتي على 3 مراحل".
وقال حبيب: "هناك 3 أنواع من القروض وهي شراء او ترميم او بناء منزل على ان تكون بقيمة 40 ألف دولار لذوي الدخل المحدود و50 ألف دولار لذوي الدخل المتوسط، يتم تسديدها على مدار 20 عامًا كحد أقصى و7 سنوات كحد أدنى"، لافتا الى ان "السداد سيكون بالعُملة ذاتها التي اقترض بها الشخص أي بالدولار".
وافاد ان "من شروط الحصول على القرض، ألا يمتلك المُقترض أي منزل على كل الأراضي اللّبنانية، ألا يكون قد استفاد مُسبقًا من أي قرض مدعوم، أن يُقدّم ضمانة سواء عبر العمل أو "كفالة العائلة" أو مُساعدة خارجية من العائلة تضمن السداد، بالإضافة الى أنه يجب ألا تتجاوز مساحة المسكن المنوي تملّكه الـ150 مترًا".
وقال: "يجب أن يكون مدخول العائلة تقريباً ما بين 1500 والـ 2500 دولار شهرياً، يؤخذ منه حوالى الثلث كدفعة شهرية أو سند بحدود الـ350 الى 400 دولار شهرياً"، موضحا انه "يمكن لصاحب القرض ان يستعين بكفيل لمساعدته في السداد وان يدفع مسبقا نسبة 20 % من قيمة المسكن".
ولفت حبيب إلى ان "القرض العربي سيُغطي ما بين الـ 5000 إلى 6000 وحدة سكنية، أي ستستفيد منه نحو 6000 عائلة وفي حال كانت العائلة مؤلفة من 4 اشخاص فسيكون هناك نحو 240 ألف لبناني مُستفيد من قرض الصندوق العربي".
وقال: "سحبنا كل الاستمارات الموجودة في فروع مصرف الإسكان وكل الطلبات أصبحت الآن تُقدم عبر الموقع الالكتروني للمصرف، ويمكن الدخول عبر الموقع إلى منصة الدولار للاطلاع على الشروط المطلوبة وملء الاستمارة، وإذا كان صاحب الطلب مستوفياً للشروط يقدم المُستندات المطلوبة من إفادة عقارية وسجل عدلي وإخراج قيد وتقديم ضمانة سواء عبر العمل او كفالة العائلة او مساعدة خارجية تضمن المقترض، ويتقدم بالطلب، وإذا تمت الموافقة عليه فيحصل على القرض من دون مراجعة أحد".
أضاف: "اعتاد اللبناني على الوساطات والمحسوبيات، ولكني أؤكد انه لن يكون هناك أي وساطة في مصرف الإسكان وكل الطلبات ستمر عبر الموقع الالكتروني والمنصة، ومن يستوفي الشروط يحصل على القرض".
وأكد ان "المبالغ المرصودة ليست فقط لشراء مسكن بل هناك أيضا قروض للبناء او لترميم منزل"، مشددا على ان "هدف مصرف الإسكان منذ تأسيسه الحد من نزوح الشباب اللبناني من القرى والأرياف إلى المدن والهجرة من المدن إلى الخارج". وقال: "يجب تشجيع اللبناني كي يشتري منزلا ليبقى في ارضه لا سيما ان شبابنا يهاجرون إلى الخارج، والقُرى أصبحت خالية من سكانها".
وعن موعد إطلاق المنصة لتقديم الطلبات للحصول على قرض، قال: "هذا الأمر بات قاب قوسين بانتظار الانتهاء من بعض التعديلات".
وتابع: "لدينا الموافقة الخطية النهائية لكن لا يزال هناك بعض التفاصيل مع الصندوق العربي كالفائدة والتي نتوقع ان تكون بحدود 6% ومدة القرض، وكل الموافقات أصبحت بين أيدينا وبالتالي لا خوف من عدم تنفيذ القرض، ولكن هناك أمور لوجستية يجب ان تُعدل وأصبحت قريبة."
وختم: "سنعلن عن شروط القرض عندما تكتمل هذه التفاصيل في نهاية أيلول، وإذا تمت الأمور كما يجب، يمكن تقديم الطلبات والحصول على المبالغ المطلوبة اعتبارا من تشرين".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
تجديد
القرض
العربي
بقيمة
مليون
دينار
كويتي:
يُغطي
و6000
سكنية
التالي
جنبلاط بعد لقائه لودريان: لتلبية الدعوة للحوار...ونفضل وجهة نظر بري ولودريان
ضو للـ LBCI: لا يمكن التعويل على المبادرة الفرنسية ..وهوية لبنان السياسية أهم من الاسماء
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-08-09
حبيب من السراي: الصندوق العربي أبلغنا موافقته النهائية على القرض العربي بما يعادل 165 مليون دولار لمصرف الإسكان
آخر الأخبار
2023-08-09
حبيب من السراي: الصندوق العربي أبلغنا موافقته النهائية على القرض العربي بما يعادل 165 مليون دولار لمصرف الإسكان
0
أخبار سياسية
2023-09-08
بو حبيب أكد وفرونتسكا استمرار التنسيق بين "اليونيفيل" والسلطات اللبنانية واستقبل وفد من مجلس الاعمال اللبناني-الكويتي
أخبار سياسية
2023-09-08
بو حبيب أكد وفرونتسكا استمرار التنسيق بين "اليونيفيل" والسلطات اللبنانية واستقبل وفد من مجلس الاعمال اللبناني-الكويتي
0
آخر الأخبار
2023-09-05
بو حبيب يتوجه الى القاهرة لتمثيل لبنان في الدورة الـ60 لمجلس جامعة الدول العربية
آخر الأخبار
2023-09-05
بو حبيب يتوجه الى القاهرة لتمثيل لبنان في الدورة الـ60 لمجلس جامعة الدول العربية
0
أمن وقضاء
2023-08-31
قطر تعلن تزويد الجيش اللبناني بالوقود لمدة ٦ اشهر بقيمة ٣٠ مليون دولار
أمن وقضاء
2023-08-31
قطر تعلن تزويد الجيش اللبناني بالوقود لمدة ٦ اشهر بقيمة ٣٠ مليون دولار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:44
إتصال بين بو حبيب ونظيره السوري... هذا ما اتفقا عليه
أخبار لبنان
06:44
إتصال بين بو حبيب ونظيره السوري... هذا ما اتفقا عليه
0
أمن وقضاء
05:45
مخدّرات ودولارات مزيّفة ضبطتها عناصر حاجز ضهر البيدر بحوزة شخصين كانا متّجهَين من البقاع إلى بيروت على متن "باص"
أمن وقضاء
05:45
مخدّرات ودولارات مزيّفة ضبطتها عناصر حاجز ضهر البيدر بحوزة شخصين كانا متّجهَين من البقاع إلى بيروت على متن "باص"
0
أخبار لبنان
05:14
وفاة أربعة أفراد من آل سرية في صيدا بإعصار درنة في ليبيا
أخبار لبنان
05:14
وفاة أربعة أفراد من آل سرية في صيدا بإعصار درنة في ليبيا
0
أخبار لبنان
05:13
تيننتي: المناقشات التي تجري في الاجتماعات الثلاثية سرّية
أخبار لبنان
05:13
تيننتي: المناقشات التي تجري في الاجتماعات الثلاثية سرّية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر كاذب
05:37
فيديو كاميرا مراقبة للحظة حدوث زلزال المغرب..ما صحته؟
خبر كاذب
05:37
فيديو كاميرا مراقبة للحظة حدوث زلزال المغرب..ما صحته؟
0
منوعات
10:08
ما زالت أسنانها مغروسة في معصمه... رجل ثمانيني يتحدث عن تجربته المرعبة أثناء تعرضه لهجوم سمكة قرش متوحشة (صور)
منوعات
10:08
ما زالت أسنانها مغروسة في معصمه... رجل ثمانيني يتحدث عن تجربته المرعبة أثناء تعرضه لهجوم سمكة قرش متوحشة (صور)
0
منوعات
06:23
طعنت زوجها بسكين المطبخ ثم واصلت تقطيع البصل... خلاف زوجي ينتهي بشكل مروّع وهذه التفاصيل!
منوعات
06:23
طعنت زوجها بسكين المطبخ ثم واصلت تقطيع البصل... خلاف زوجي ينتهي بشكل مروّع وهذه التفاصيل!
0
أخبار لبنان
2023-09-11
إعلام التقدمي ينفي الأخبار عن رفض وليد وتيمور جنبلاط لقاء لودريان في قصر الصنوبر
أخبار لبنان
2023-09-11
إعلام التقدمي ينفي الأخبار عن رفض وليد وتيمور جنبلاط لقاء لودريان في قصر الصنوبر
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ما هي الشروط المطلوبة من الصرّافين لاعتماد منصة بلومبرغ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ما هي الشروط المطلوبة من الصرّافين لاعتماد منصة بلومبرغ؟
0
أخبار دولية
13:39
ماذا يفعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في سلطنة عمان؟
أخبار دولية
13:39
ماذا يفعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في سلطنة عمان؟
0
رياضة
13:35
المانيا تحاول الخروج من أزمتها عندما تستقبل الليلة فرنسا في مباراة دولية ودية في كرة القدم
رياضة
13:35
المانيا تحاول الخروج من أزمتها عندما تستقبل الليلة فرنسا في مباراة دولية ودية في كرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ملف النازحين السوريين.. ماذا في جعبة الحكومة للمعالجة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ملف النازحين السوريين.. ماذا في جعبة الحكومة للمعالجة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
حسين مقشر ضحية الرصاص الطائش من عين الحلوة.. شقيقه يروي اللحظات المرعبة!
تقارير نشرة الاخبار
13:31
حسين مقشر ضحية الرصاص الطائش من عين الحلوة.. شقيقه يروي اللحظات المرعبة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
منكوبو الزلزال وحيدون في المناطق النائية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
منكوبو الزلزال وحيدون في المناطق النائية
0
أخبار دولية
13:25
غضب الطبيعة يضرب ليبيا ويحول مناطق فيها الى مستنقعات... كيف وصلت العاصفة وما اسباب هذه الفيضانات؟
أخبار دولية
13:25
غضب الطبيعة يضرب ليبيا ويحول مناطق فيها الى مستنقعات... كيف وصلت العاصفة وما اسباب هذه الفيضانات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
جولة لودريان الثالثة على بيروت: ضرورة الحوار للخروج من الازمة الرئاسية
تقارير نشرة الاخبار
13:22
جولة لودريان الثالثة على بيروت: ضرورة الحوار للخروج من الازمة الرئاسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
انجاز موازنة ٢٠٢٤..فماذا تتضمن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
انجاز موازنة ٢٠٢٤..فماذا تتضمن؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:52
جنبلاط ردا على سؤال: "القوات" دائما لديها وجهات نظر لكننا نفضل وجهة نظر نبيه بري ولودريان من الحوار
خبر عاجل
04:52
جنبلاط ردا على سؤال: "القوات" دائما لديها وجهات نظر لكننا نفضل وجهة نظر نبيه بري ولودريان من الحوار
2
خبر عاجل
10:47
وزارة الخزانة الأميركية تدرج عناصر في حزب الله ومساعدين ماليين في أميركا الجنوبية ولبنان على قائمة العقوبات
خبر عاجل
10:47
وزارة الخزانة الأميركية تدرج عناصر في حزب الله ومساعدين ماليين في أميركا الجنوبية ولبنان على قائمة العقوبات
3
خبر عاجل
04:50
وليد جنبلاط ردا على سؤال بعد لقائه لودريان: أدعم مبادرة بري ومبادرة لودريان
خبر عاجل
04:50
وليد جنبلاط ردا على سؤال بعد لقائه لودريان: أدعم مبادرة بري ومبادرة لودريان
4
خبر عاجل
12:36
"فتح" تشنّ هجومًا غير مسبوق على محور حطين واندلاع اشتباكات عنيفة في مخيّم عين الحلوة
خبر عاجل
12:36
"فتح" تشنّ هجومًا غير مسبوق على محور حطين واندلاع اشتباكات عنيفة في مخيّم عين الحلوة
5
منوعات
08:37
سمع طاقم الطائرة صوتاً غريباً... وعندما فُتح باب الحمام وجدوا ثنائي يمارس الجنس! (فيديو)
منوعات
08:37
سمع طاقم الطائرة صوتاً غريباً... وعندما فُتح باب الحمام وجدوا ثنائي يمارس الجنس! (فيديو)
6
حال الطقس
23:28
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
23:28
إليكم حال الطقس في لبنان...
7
تقارير نشرة الاخبار
13:16
مطار "حزب الله" في جزين متى وكيف؟ ولأي نوع من المسيرات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:16
مطار "حزب الله" في جزين متى وكيف؟ ولأي نوع من المسيرات؟
8
منوعات
14:10
مراسلة تتعرض للتحرش مباشرة على الهواء! (فيديو)
منوعات
14:10
مراسلة تتعرض للتحرش مباشرة على الهواء! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More