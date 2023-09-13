جنبلاط بعد لقائه لودريان: لتلبية الدعوة للحوار...ونفضل وجهة نظر بري ولودريان

دعا رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط الكتل النيابية والنائب تيمور جنبلاط لتلبية الدعوة للحوار.



وقال جنبلاط بعد لقائه الوفد الفرنسي جان ايف لودريان، مع النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل ابو فاعور في كليمنصو: "القوات دائما لديها وجهات نظر لكننا نفضل وجهة نظر نبيه بري ولودريان من الحوار، وادعم مبادرة بري ومبادرة لودريان".



وردّاً على من يقول ان الدور الفرنسي في لبنان انتهى، أجاب: "المبادرة الفرنسية ما زالت قائمة".