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تيننتي: المناقشات التي تجري في الاجتماعات الثلاثية سرّية
أخبار لبنان
2023-09-13 | 05:13
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تيننتي: المناقشات التي تجري في الاجتماعات الثلاثية سرّية
أعلن الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي إن "رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو ترأس يوم أمس اجتماعاً ثلاثياً مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي في موقع للأمم المتحدة في رأس الناقورة".
واشار في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام"الى ان "المناقشات التي تجري في الاجتماعات الثلاثية سرّية، مع الإشارة الى أن التقارير الإعلامية التي صدرت اليوم تحتوي على تكهنات لا تعكس بدقة المناقشات التي جرت".
وتابع تيننتي: "إن مثل هذه التقارير المستندة إلى اشاعات غير مؤكدة يمكن أن تعرّض للخطر التقدم المحرز حتى الآن لناحية الحدّ من التوترات والمضي قدما في المناقشات بشأن المسائل التي لم يتم حلّها على طول الخط الأزرق".
وشدد الناطق الرسمي باسم اليونيفيل على "العمل لمواصلة المناقشات تحت رعاية اليونيفيل بهدف نهائي هو معالجة جميع القضايا على طول الخط الأزرق".
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