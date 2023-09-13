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وفاة أربعة أفراد من آل سرية في صيدا بإعصار درنة في ليبيا

أخبار لبنان
2023-09-13 | 05:14
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وفاة أربعة أفراد من آل سرية في صيدا بإعصار درنة في ليبيا
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وفاة أربعة أفراد من آل سرية في صيدا بإعصار درنة في ليبيا

نعت عائلة سرية في مدينة صيدا وفاة أربعة من أفرادها قضوا ضحية اعصار درنة الذي اجتاح ليبيا، وهم: صالح علي سرية وزوجته سناء الجمال وابنتاهما الدكتورة ولاء وهدى سرية.
 
يذكر أن عائلة سرية هي عائلة فلسطينية من مخيم عين الحلوة.

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