وفاة أربعة أفراد من آل سرية في صيدا بإعصار درنة في ليبيا

نعت عائلة سرية في مدينة صيدا وفاة أربعة من أفرادها قضوا ضحية اعصار درنة الذي اجتاح ليبيا، وهم: صالح علي سرية وزوجته سناء الجمال وابنتاهما الدكتورة ولاء وهدى سرية.

يذكر أن عائلة سرية هي عائلة فلسطينية من مخيم عين الحلوة.