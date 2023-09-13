إتصال بين بو حبيب ونظيره السوري... هذا ما اتفقا عليه

إتصال بين بو حبيب ونظيره السوري... هذا ما اتفقا عليه

عطفًا على قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف وزير الخارجية والمغتربين بترؤس وفد رسمي لينتقل الى سوريا ويبحث قضية النازحين، أجرى الوزير عبدالله بو حبيب إتصالًا بنظيره السوري فيصل المقداد واتفقا على عقد لقاء بينهما فور عودته من نيويورك حيث سيشارك إلى جانب الرئيس نجيب ميقاتي بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن يلتقي هناك بنائب وزير الخارجية السوري الذي سيمثل بلاده في الإجتماعات الأممية.



وقد رحب وزير الخارجية السوري بزيارة الوزير بو حبيب والوفد المرافق إلى دمشق مبديًا إستعداده لكل تعاون يصب في مصلحة البلدين.