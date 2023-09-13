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الموفد الفرنسي استكمل جولته على عدد من القيادات السياسية

استكمل الموفد الفرنسي جان ايف لودريان جولته في يومها الثاني على عدد من القيادات السياسية.



فماذا في تفاصيل جولة لودريان؟