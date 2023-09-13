وفدُ حماس الموجود في لبنان: امن لبنان جزءٌ اساسي من امنِ الشعب الفلسطيني

أكد وفدُ حماس الموجود في لبنان لتثبيت التهدئة ان امن لبنان جزءٌ اساسي من امنِ الشعب الفلسطيني.



الوفد وضع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في اجواء الاتفاق الذي حصل بين حماس وفتح مذكراً بأن واحدة من بنود الاتفاق تنص على ألا يُستخدم السلاح في الاقتتال بين ابناء الشعب الفلسطيني وانما للدفاعِ عن الشعب الفلسطيني.