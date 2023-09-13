عزام الأحمد: يجب عدم إستغلال الأوضاع السياسية والإقتصادية والفراغ الموجود للعبث بأمن البلد

عزام الأحمد: يجب عدم إستغلال الأوضاع السياسية والإقتصادية والفراغ الموجود للعبث بأمن البلد

عرض وفد حركة فتح في لبنان مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة.



وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد أنه يجب عدم إستغلال الأوضاع السياسية والإقتصادية الحالية في لبنان والفراغ الموجود للعبث بأمن البلد.



وقال إن القيادة اللبنانية ستجري إتصالات مع كل الأطراف التي يمكنها إيصال القرار الأخير إلى الجميع من دون إستثناء، مشددًا على أنه تم وضع سقف زمني وهو ليس طويلًا كما أنه على قاعدة النقاط التي وضعت سابقًا أي تسليم القتلة للقضاء اللبناني.