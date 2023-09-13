الجميل: على حزب الله أن يلاقينا في منتصف الطريق ولا يمكن أن تنقلب الآية وتصبح المشكلة عندنا

شدد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل على أنه يجب على حزب الله " أن يلاقينا في منتصف الطريق إذا نريد الكلام عن الرئاسة"، مشيرا إلى أن "لدينا قناعة أنه لدى حزب الله منطق إستقواء وفرض وتهديد".



واعتبر الجميل، بعد لقائه الموفد الفرنسي الخاص جان إيف لودريان، أن المؤسسات والنظام الديمقراطي رهينة السلاح والإستقواء، ورأى أنه طالما هذا الواقع موجود فالإستحقاقت مضروبة.



وأكد أنه "لا يمكن أن تنقلب الآية وتصبح المشكلة عندنا، لأنها ليست عندنا بل عندهم"، واشار إلى أنهم أمّنوا النصاب وحضروا كل الجلسات ولا نتعدى على سيادة لبنان ونلتزم الدستور، لكن تتم محاولة قمعنا والسيطرة على قرارنا وقرار البلد".



وتمنى الجميل أن "يأخذ لودريان ملاحظاتنا وهو في مرحلة بلورة المبادرة التي سيقوم بها وهي توافقية، وان يكون هناك تطمين حقيقي للمعارضة وليس تطمين لمن يعطّل البلد ويسيطر عليه ويمتلك ميليشيا وسلاح ومتهم بالقتل هنا وهناك".



ورأى رئيس حزب الكتائي أن هناك من يتمسّكون بالقانون وآخرون يسيطرون على القرار السياسي ويأخذون البلد رهينة، معتبرا أن أي حوار ليس فيه تطمين لضحية عمل حزب الله الانقلابي هو تكريس لانتصار الجلّاد على الضحية.