روابط التعليم الرسمي: الحوافز المالية ٣٠٠$ وتأجيل موعد الأعمال التحضيرية

روابط التعليم الرسمي: الحوافز المالية ٣٠٠$ وتأجيل موعد الأعمال التحضيرية

إلتقت روابط التعليم الرسمي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي حيث تم التداول في إنطلاقة العام الدراسي القادم 2023 - 2024.



وبعد أن استعرض الحلبي الواقع التربوي ونتيجة لقاءاته ومساعيه مع المعنيين التي أثمرت عن تأمين دعم مالي للتربية بكافة قطاعاتها،

تم التوافق على النقاط التالية:

أولًا: صدور قرار تأجيل الأعمال التحضيرية للعام الدراسي إلى ٢٥ أيلول وبدء التدريس في ٩ تشرين أول ٢٠٢٣.

ثانيًا: إضافة إلى الرواتب السبعة سيتم دفع بدل انتاجية ٣٠٠$ شهريًا أو ما يعادلها على سعر الصرف في السوق الموازية وستصدر آلية واضحة في هذا الخصوص قبل بدء التدريس.

ثالثًا: التأكيد على صرف بدل النقل خمس ليترات بنزين عن كل يوم حضور وفقًا للتسعيرة الشهرية التي تصدر عن وزارة الطاقة.

رابعًا: صرف 11 راتب أواخر شهر أيلول عبارة عن (ثمانية رواتب عن شهري تموز وآب وثلاثة رواتب عن شهر تشرين أول) .

خامسًا: متابعة موضوع الإستشفاء من خلال تعاونية موظفي الدولة ومصادر أخرى يتم العمل عليها.



واعتبرت روابط التعليم الرسمي أن ما تم التوافق عليه خطوة إيجابية.



وأكدت على استمرارها بالنضال في سبيل تصحيح عادل للرواتب والأجور بما يحفظ العيش الكريم، كما ستقوم بمتابعة تنفيذ هذه البنود التي تم الإتفاق عليها.