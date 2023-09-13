رسالة من السوداني إلى ميقاتي: العراق مستمر بدعم لبنان من دون اي شرط

أبلغ نائب رئيس الحكومة العراقي محمد تميم، رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، رسالة من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني باستمرار دعم لبنان من دون اي شرط، وذلك في لقاء جمعهما في السراي الحكومي عصر اليوم.



وشكر الرئيس ميقاتي العراق على وقوفه الدائم الى جانب لبنان في المجالات، كما شكر لرئيس الوزراء العراقي متابعته الدؤوبة للشؤون اللبنانية.



وفي سياق آخر، بحث رئيس الحكومة مع المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه، في المشاريع المطروحة للتمويل من قبل البنك.



