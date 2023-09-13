لودريان التقى افرام والبعريني: أعمل على فكرة جديدة لجمع اللبنانيين

أكد الموفد الفرنسي الخاص جان إيف لودريان أنه يعمل على فكرة جديدة لجمع اللبنانيين، لافتا إلى أنه لن يطلق على الفكرة اسم طاولة حوار، بحسب معلومات الـLBCI.



كلام لودريان جاء خلال لقائه النائبين نعمة افرام ووليد البعريني ممثلا كتلة الاعتدال في قصر الصنوبر.



وأكد النائب نعمة افرام على منصّة "أكس"، أنه "كان اجتماعا بناء مع الوزير لودريان والزميل وليد البعريني ممثلا كتلة الاعتدال، فيما مثلت كتلة لبنان الجديد".



واوضح افرام أنه لمس عملا جيدا ومبشرا، ولاحظ تنسيقا ما بين لودريان ومبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار، كاشفاإلى أنه سيصار في الأيام المقبلة إلى العمل على تقريب المسارين.



وختم: "من ناحية أخرى، الاقتراحات التي تقدمت من الكتل النيابية التي تمثل أكثر من ٩٠ نائبا ستكون أساسا لبلورة المرحلة المقبلة، وهي رؤية لبنانية - لبنانية بكلّ معنى الكلمة، بعيدة من أي تدخلات خارجية".