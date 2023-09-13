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بلدية مغدوشة: عدم مسؤوليتنا عن أي حادث قد يتعرض له الشبان عند مدخل كوع سيدة المنطرة لمشاهدة اشتباكات عين الحلوة
أخبار لبنان
2023-09-13 | 13:41
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بلدية مغدوشة: عدم مسؤوليتنا عن أي حادث قد يتعرض له الشبان عند مدخل كوع سيدة المنطرة لمشاهدة اشتباكات عين الحلوة
أعلنت بلدية مغدوشة عدم مسؤوليتها عن أي حادث قد يتعرض له الشبان الذين يتوافدون من القرى المجاورة ويتجمهرون عند مدخل كوع سيدة المنطرة لمشاهدة الاشتباكات والأحداث في مخيم عين الحلوة، وتضع الموضوع مجددا في عهدة الأجهزة الأمنية التي لا تتوانى في كل مرة عن اتخاذ كافة الاجراءات لمنع هذه الظاهرة.
ودعت البلدية أهل البلدة الى الاستمرار في توخي الحذر والابتعاد عن الشرفات المطلة وعدم التواجد في الطرقات والساحات نظرا لاستمرار تساقط الرصاص الطائش، متمنية عليهم التصرف بحكمة حفاظا على سلامة الجميع.
أخبار لبنان
امن وقضاء
بلدية مغدوشة
مخيم عين الحلوة
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