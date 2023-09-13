تمديد إقفال فروع الجامعة اللبنانية في صيدا حتى صباح الإثنين 18 أيلول

أعلن رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، إقفال فروع الجامعة في صيدا حتى صباح الإثنين ١٨ أيلول 2023، نظرا إلى عدم استقرار الوضع الأمني في محيط فروع الجامعة اللبنانية في مدينة صيدا، بسبب استمرار اشتباكات مخيم عين الحلوة.



ولفت بدران إلى أن الجامعة ستصدر بيانات لاحقة تبعا لتطور الأوضاع.