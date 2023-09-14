شركة Executive Aircraft services وصاحبها طلال وهاب تردان على النائب وضاح الصادق

أصدر مكتب المحامي نبيل احمد مشموشي وكيل شركه اكزيكوتيف ايركرافت سرفيسز وشركة اميراد جت ش.م.ل. والشيخ طلال وهاب، بيان رد على كلام النائب وضاح الصادق الوارد في تقرير في نشرة اخبار الـLBCI تحت عنوان "مطار بيروت... Blacklisted؟"، وجاء فيه التالي:"اتحفنا نائب التغيير وضاح الصادق في مؤتمره الصحافي عن شركات موكلنا المذكوره والسيد وهاب شخصياً بإفتراءات وادعاءات اقل ما يقال عنها انها غير صحيحة محاولاً قلب الحقائق وتشويه سمعه الشركه والسيد وهاب لغايه لا نعلمها، مدعياً تزوير توقيع السيد محمد الصفدي، وهل لسعادته ان يخبرنا عن الاجتماعات المتتاليه بينه وبين السيد محمد الصفدي.والحقيقه ان السيد طلال وهاب وشركائه هم من ادعوا على السيد الصفدي وابنته لارا بموضوع احتيال لدى حضره قاضي التحقيق في بيروت وجلسه الاستجواب بعد عده ايام .اما ما جاء على لسانه حول تجديد ترخيص الشركه من الطيران المدني ، فهذا الترخيص يحصل ضمن الأطر القانونيه البحته كون الشركه ملتزمه كافة المعايير القانونية ، وكان الاجدر بالنائب المذكور مراجعة دائرة الطيران المدني وله الحق بالادعاء او عدمه دون المس بالكرامات.ونؤكد انه كان من الاولى على من انتخب نائباً عن الامة مدعياً النزاهة والشفافية، السؤال والاستفسار مسبقاً من اصحاب العلاقه للوقوف على الحقيقه الكامله ليتم تزويده بالمستندات الصحيحه والكامله وليس التهجم وتشويه سمعه والموكلين دون وجه حق ودون اي سند .وكيف لا ، يتم مهاجمة موكلينا وبشكل طائفي كونها الشركة الوحيدة الممثلة بطائفة الموحدين ولمصلحه من التعرض للشركه وقطع ارزاق العاملين فيها؟؟؟يا سعادة النائب المسمى ١٧ تشرين بالله عليك هل تبدأ المحاسبة طائفياً ام تبدأ مِن مَن يمدك بالاخبار ونحن بدورنا سوف نلجأ الى القضاء لتبيان الحقيقه ومن يقف وراءك. محتفظين بالحقوق كامله ولأي جهه كانت لا سيما لجهه مصدر معلوماتك المغلوطه والمضلله".