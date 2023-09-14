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حماية المستهلك: محاضر ضبط في حق مطاعم واصحاب مولدات لمخالفة الاسعار

أخبار لبنان
2023-09-14 | 03:24
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حماية المستهلك: محاضر ضبط في حق مطاعم واصحاب مولدات لمخالفة الاسعار
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حماية المستهلك: محاضر ضبط في حق مطاعم واصحاب مولدات لمخالفة الاسعار

تتابع مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة  جولاتها الرقابية في القطاعات كافة ، بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام. ووزعت تقريرا بنتيجة هذه الجولات :

- تنظيم ٧ محاضر في مطاعم في منطقة "الزيتونة باي" لعدم تطابق سعر صرف الدولار مع السعر الرائج في السوق او  عدم تطابق الاسعار  مع الاسعار المصدقة من وزارة السياحة. 
- تنظيم ٦ محاضر ضبط باصحاب مولدات كهربائية بسبب مخالفة سعر الكيلوواط المحدد من قبل وزارة الطاقة والمياه

وأكدت  الوزارة، استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات واحالة المخالفين على القضاء المختص على الرغم من الصعوبات التي تعترض عمل المراقبين.

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