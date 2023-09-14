شقير: القوى السياسية مطالبة بالتعاطي الإيجابي مع الجهود الفرنسية والدولية والإستجابة لمبادرة بري

القوى السياسية مطالبة بالتعاطي الإيجابي مع الجهود الفرنسية والدولية المشكورة،والإستجابة لمبادرة الرئيس نبيه بري بالإلتقاء والحوار لأنه السبيل الوحيد للحلول وانتخاب رئيس للجمهورية،خاصة ان هذا الحوار غير المشروط لفترة اسبوع لا يعتبر إضاعة للوقت مقارنة مع نحو سنة من المراوحة والفراغ — Mohamed Choucair (@MohamedChoucair) September 14, 2023

كتب رئيس تجمع "كلنا لبيروت" الوزير السابق محمد شقير عبر منصة "اكس": "القوى السياسية مطالبة بالتعاطي الإيجابي مع الجهود الفرنسية والدولية المشكورة، والإستجابة لمبادرة الرئيس نبيه بري بالإلتقاء والحوار لأنه السبيل الوحيد للحلول وانتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً ان هذا الحوار غير المشروط لفترة اسبوع لا يعتبر إضاعة للوقت مقارنة مع سنة من المراوحة والفراغ".