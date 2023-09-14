لقاء بين لودريان وبقرادونيان..."لانتخاب رئيس توافقي"

التقى الأمين العام لحزب الطاشناق ورئيس كتلة نوّاب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان، اليوم، المبعوث الفرنسي جان إيف لو دريان، حيث دار النقاش حول نتائج محادثات لودريان مع الأطراف السياسيين حول انتخاب رئيس للجمهورية.

وكان النقاش مثمرًا وإيجابيًا، حيث تم التشديد على ضرورة استكمال الإتّصالات والمناقشات مع الأطراف اللبنانيين والعمل على الإبتعاد عن وضع الشروط وعن الخطابات ذات السقف العالي للوصول إلى انتخاب رئيس توافقي، كمدخل أساسي لبدء العمل في حلّ الأزمة الراهنة في البلاد.