اجتماع لبحث الشأن التربوي ...الحلبي: بحثنا في موضوع صرف سلفة الخمسة آلاف مليار

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا لبحث الشأن التربوي صباح اليوم في السرايا وشارك فيه وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، وزير المالية يوسف الخليل، حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري ، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.



واعلن الوزير الحلبي بعد الاجتماع:" بناء على طلبنا، دعا دولة الرئيس الى اجتماع وبحثنا في موضوع صرف سلفة الخمسة آلاف مليار ليرة لبنانية التي سبق لمجلس الوزراء أن أقرها وستدفع على ثلاث دفعات من الان ولغاية رأس السنة.ووعدنا وزير المالية بسحب أول 1500 مليار الأسبوع المقبل، وبحثنا أيضا في عملية الصرف وعملة الصرف ووجهة الصرف".