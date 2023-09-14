الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اجتماع لبحث الشأن التربوي ...الحلبي: بحثنا في موضوع صرف سلفة الخمسة آلاف مليار

أخبار لبنان
2023-09-14 | 06:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اجتماع لبحث الشأن التربوي ...الحلبي: بحثنا في موضوع صرف سلفة الخمسة آلاف مليار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
اجتماع لبحث الشأن التربوي ...الحلبي: بحثنا في موضوع صرف سلفة الخمسة آلاف مليار

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا  لبحث الشأن التربوي صباح اليوم في السرايا وشارك فيه وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، وزير المالية يوسف الخليل، حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري ، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.

واعلن الوزير الحلبي بعد الاجتماع:" بناء على طلبنا،  دعا دولة الرئيس الى اجتماع وبحثنا  في موضوع صرف سلفة الخمسة آلاف مليار ليرة لبنانية التي سبق لمجلس الوزراء أن أقرها وستدفع على ثلاث دفعات من الان ولغاية رأس السنة.ووعدنا وزير المالية بسحب أول  1500 مليار الأسبوع المقبل، وبحثنا أيضا في  عملية الصرف وعملة الصرف ووجهة الصرف".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الشأن

التربوي

...الحلبي:

بحثنا

موضوع

الخمسة

مليار

LBCI التالي
المرصد الاوروبي: لإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي واعادة ودائع اللبنانيين وليس على حسابهم
لقاء بين لودريان وبقرادونيان..."لانتخاب رئيس توافقي"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-08-17

الحلبي: مجلس الوزراء أقر سلفة بـ٥ آلاف مليار ليرة من أصل ١٥٠ مليون دولار تكفي لانطلاق العام الدراسي

LBCI
آخر الأخبار
2023-08-05

هادي أبو الحسن للـLBCI: كتلة اللقاء الديمقراطي تجتمع الثلاثاء للبحث في موضوع تغطية الصرف من الإحتياطي المركزي والموضوع التربوي على مشارف العام الدراسي المهدد وهو خط أحمر بالنسبة إلينا

LBCI
آخر الأخبار
2023-09-13

ميقاتي يترأس اجتماعا لبنانيا فلسطينيا لبحث الوضع في مخيم عين الحلوة

LBCI
آخر الأخبار
2023-09-11

النصاب لم يكتمل لعقد جلسة مجلس الوزراء المخصصة لبحث موجة النزوح السوري الجديدة إلى لبنان واستعيض عنها بدعوة الوزراء الحاضرين والقادة الأمنيين إلى اجتماع تشاوري في مكتب الرئيس ميقاتي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
09:14

سُبل التنسيق بين الأمن العام ومؤسسات الأمم المتحدة في لقاء البيسري - فرونتسكا

LBCI
امن وقضاء
09:08

حصيلة التدابير الأمنية خلال شهر آب: اتجار بالمخدرات وسرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات

LBCI
أخبار لبنان
08:34

الراعي استقبل لودريان: انتخاب رئيس للجمهورية هو المدخل الحصري لإنتظام عمل المؤسسات الدستورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

جولة لودريان مستمرة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2023-09-13

لودريان والبخاري سيبلغان النواب بموقف سعودي - فرنسي مشترك (الاخبار)

LBCI
فنّ
2023-04-07

عن زكريا الداعشي في "النار بالنار"... فيكتوريا عون: يحتاج إلى علاج!

LBCI
منوعات
2023-08-31

ظهرت عارية الصدر وبلقطات فاضحة... صور قديمة لزوجة كاني ويست خلال عرضها للأزياء تشعل الجماهير! (صور)

LBCI
منوعات
2023-08-31

حريق هائل يلتهم حانتين مهجورتين في لندن... اندلع الأوّل قبل حوالي 15 دقيقة من اندلاع الحريق الثاني وهذا ما حصل! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

قمةُ العلا العالمية للآثارِ تنطلقُ في السعودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

جولة لودريان مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

ملفُ عين الحلوة حضر بين بري وعضو المكتب السياسي لحركة حماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

اتفاق وقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة لم ينجحْ في الصمود

LBCI
أمن وقضاء
02:14

قائد الجيش يتفقد قيادة اللواء الأول في الجيش في صيدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

قصر نوفل واجهة العاصمة الثقافية للعام ٢٠٢٤ .. طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

مطار بيروت... Blacklisted؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

أزمة متجددة في اللجنة الأولمبية اللبنانية تهدد مشاركة لبنان في الفاعليات العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

وفد صندوق النقد الدولي في بيروت في مهمة متجددة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
09:57

هل تحوّل الإشكال بين وائل جسار وصابر الرباعي الى عراك بالأيدي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

مطار بيروت... Blacklisted؟

LBCI
آخر الأخبار
15:46

تحليق طائرات حربية اسرائيلية في شمال لبنان على علو منخفض

LBCI
منوعات
14:41

دونالد ترامب شرطي سير في نيويورك؟ (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
17:22

اشتباكات عنيفة واستعمال القنبلة المضيئة للمرة الأولى في سماء عين الحلوة (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
11:25

جعجع بعد لقائه لودريان: الوقت الحالي هو لانتخاب رئيس للجمهورية وليس لتضييع الوقت بالحوارات التي هي قائمة كل اليوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

LBCI
أخبار لبنان
13:41

بلدية مغدوشة: عدم مسؤوليتنا عن أي حادث قد يتعرض له الشبان عند مدخل كوع سيدة المنطرة لمشاهدة اشتباكات عين الحلوة

LBCI
صحة وتغذية
14:27

هذا ما يحدث لجسمك بعد الإقلاع عن تدخين الـ Vape!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More