الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الراعي استقبل لودريان: انتخاب رئيس للجمهورية هو المدخل الحصري لإنتظام عمل المؤسسات الدستورية

أخبار لبنان
2023-09-14 | 08:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الراعي استقبل لودريان: انتخاب رئيس للجمهورية هو المدخل الحصري لإنتظام عمل المؤسسات الدستورية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الراعي استقبل لودريان: انتخاب رئيس للجمهورية هو المدخل الحصري لإنتظام عمل المؤسسات الدستورية
كرر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مواقفه المعلنة في شأن حرصه على ممارسة الديمقراطية واعتماد الدستور كآلية اساسية وطبيعية للحل، مؤكدا أن "انتخاب رئيس للجمهورية هو المدخل الحصري لإنتظام عمل المؤسسات الدستورية وعودة الحياة السياسية الى طبيعتها".

كلام الراعي جاء خلال لقائه الموفد الفرنسي الخاص الى لبنان جان ايف لودريان الذي وضعه في اجواء نتائج اتصالاته ولقاءاته خلال زيارته الراهنة الى لبنان، واستمع من الراعي الى وجهة نظره حول آليات تحريك الملف الرئاسي الجامد.

بعدها التقى الراعي السفيرة الأميركية دوروثي شيا التي اكدت أن بلادها "لن تألو اي جهد من اجل دعم لبنان والمساهمة في الإسراع في الإنتخاب رئيس للجمهورية"، معتبرة أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيزيد الامور تعقيدا وخطورة على جميع المستويات". 
 

أخبار لبنان

الراعي

لودريان

شيا

انتخاب رئيس

LBCI التالي
حصيلة التدابير الأمنية خلال شهر آب: اتجار بالمخدرات وسرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات
جولة لودريان مستمرة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:31

لقاء بين لودريان وبقرادونيان..."لانتخاب رئيس توافقي"

LBCI
خبر عاجل
04:00

وصول لودريان الى بكركي للقاء البطريرك الراعي

LBCI
خبر عاجل
2023-09-13

جعجع بعد لقائه لودريان: الوقت الحالي هو لانتخاب رئيس للجمهورية وليس لتضييع الوقت بالحوارات التي هي قائمة كل اليوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

LBCI
آخر الأخبار
2023-09-10

الراعي: لوجوب انتخاب رئيس للجمهورية وتطبيق اتفاق الطائف فيوضع حدّ للفوضى في السلطة الدستورية والتعيينات الادارية والامنية والتفسير العشوائي للدستور فلا يختبئ مخالفو الدستور وراء الميثاقية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:46

"وطن الإنسان" ناقش موجات النزوح الجديدة ومعارك عين الحلوة: ترافق الانهيار الحاصل مع عدم تسيير وتصريف الأعمال لها انعكاسات مفصلية

LBCI
أمن وقضاء
11:34

استنابة قضائية أوعزت بالكشف على المؤسسات والمشاريع الزراعية في البقاع وملاحقة عصابات تهريب الاشخاص

LBCI
أخبار لبنان
11:27

رئيس حزب الأحرار التقى لودريان: ما يهمنا هو الاتيان برئيس سيادي وإصلاحي

LBCI
أخبار لبنان
10:36

خلوة في دارة بخاري جمعت دريان ولودريان وغارو سبقت لقاء النواب السنة مع الموفد الفرنسي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-09-13

عيد ميلاد ابنة الـ13 سنة يتحول إلى كارثة... القيء انتشر في كل المكان وهذا ما حدث!

LBCI
منوعات
2023-08-25

موت طفلة بعد ابتلاعها لعبة أثناء الاستحمام...ووالدتها تحذّر!

LBCI
فنّ
2023-08-23

في ليلة عيدها أطلت على الشاشة للمرة الأولى... هكذا بدت نانسي عجرم ابنة الـ8 سنوات في برنامج "نادي المواهب"!

LBCI
فنّ
2023-08-04

الموت يفجع الممثلة المصرية يسرا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

قمةُ العلا العالمية للآثارِ تنطلقُ في السعودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

جولة لودريان مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

ملفُ عين الحلوة حضر بين بري وعضو المكتب السياسي لحركة حماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

اتفاق وقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة لم ينجحْ في الصمود

LBCI
أمن وقضاء
02:14

قائد الجيش يتفقد قيادة اللواء الأول في الجيش في صيدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

قصر نوفل واجهة العاصمة الثقافية للعام ٢٠٢٤ .. طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

مطار بيروت... Blacklisted؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

أزمة متجددة في اللجنة الأولمبية اللبنانية تهدد مشاركة لبنان في الفاعليات العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

وفد صندوق النقد الدولي في بيروت في مهمة متجددة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

مطار بيروت... Blacklisted؟

LBCI
آخر الأخبار
15:46

تحليق طائرات حربية اسرائيلية في شمال لبنان على علو منخفض

LBCI
منوعات
14:41

دونالد ترامب شرطي سير في نيويورك؟ (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
17:22

اشتباكات عنيفة واستعمال القنبلة المضيئة للمرة الأولى في سماء عين الحلوة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
13:41

بلدية مغدوشة: عدم مسؤوليتنا عن أي حادث قد يتعرض له الشبان عند مدخل كوع سيدة المنطرة لمشاهدة اشتباكات عين الحلوة

LBCI
منوعات
15:55

"شات جي بي تي" يشخّص حالة مرضية نادرة جداً لطفل...بعد أن عجز الأطباء عن كشفها!

LBCI
صحة وتغذية
14:27

هذا ما يحدث لجسمك بعد الإقلاع عن تدخين الـ Vape!

LBCI
منوعات
14:17

اعتقدت أنها تعاني من الصداع...ولكنها استيقظت لتجد نفسها مشلولة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More