خلوة في دارة بخاري جمعت دريان ولودريان وغارو سبقت لقاء النواب السنة مع الموفد الفرنسي

عُقدت خلوة في دارة سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري في اليرزة ضمت مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان والموفد الفرنسي جان ايف لودريان والسفير الفرنسي هيرفيه غارو ، دامت نصف ساعة، انتقلوا بعدها الى الصالة الكبرى حيث كان النواب السنة بانتظارهم.



وغاب عن الاجتماع النواب ابراهيم منيمنة، اسامة سعد، جهاد الصمد، ينال الصلح، ملحم الحجيري وحليمة القعقور.