السفير الفرنسي لدى السعودية للـLBCI: لودريان سيبقى منخرطًا بشكل كبير في الملف اللبناني

"فرنسا باقية الى جانب لبنان"، بهذه العبارة طمأن السفير الفرنسي لدى السعودية الى أن بلاده تدعم الشعب اللبناني بشكل كامل.



وأكد السفير الفرنسي في مقابلة خاصة مع الـLBCI، أن الموفد الفرنسي جان ايف لودريان سيبقى منخرطًا بشكل كبير في الملف اللبناني.