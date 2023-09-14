الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كلّ الحبّ كلّ الغرام
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كركي أنذر مستشفى جبل لبنان (غاريوس)

أخبار لبنان
2023-09-14 | 14:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كركي أنذر مستشفى جبل لبنان (غاريوس)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
كركي أنذر مستشفى جبل لبنان (غاريوس)

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه "في الوقت الذي سارعت فيه مستشفيات إلى القيام بمبادرات إنسانية وراقية من خلال مساهمتها في تقديم حسوم لمستخدمي الصندوق ولجميع المضمونين وصلت الى حد 50% من قيمة الفاتورة الاستشفائيّة، تقوم مستشفيات أخرى في المقابل، باستغلال عجز المرضى وحاجتهم للعلاج وتتقاضى منهم مبالغ مالية ضخمة في حجة فرق الأسعار المتعمدة من قبل الصندوق".

وقالت في بيان: "هذا الأمر، وإن كان في بعض الأعمال الطبية والاستشفائية يمكن تفهمه، إلا أنه من غير المقبول تطبيقه على مرضى غسيل الكلى. لقد أولى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي اهتماما خاصا بهذا الملف حيث أعطاه الأولوية في توظيف الإيرادات الإضافية التي تحصل عليها الصندوق من خلال الزيادات التي طرأت على الاشتراكات وغيرها من الموارد المالية. وحرص المدير العام على تأمين التغطية  الكاملة 100% لبدل علاج مرضى غسيل الكلى وبحسب الأسعار الفعلية التي تتقاضاها المستشفيات عن كل جلسة. كما حرص كركي على دفع مستحقات بدل علاج مرضى غسيل الكلى للمستشفيات بشكل شهري من دون أي تأخير لأن حياة هؤلاء معرضة للخطر الحقيقي".

أضافت: "إزاء هذا الحس المسؤول من قبل إدارة الصندوق لتأمين علاج مرضى غسيل الكلى مجاناً، قامت إدارة مستشفى جبل لبنان (غاريوس) بفرض مبالغ تراوحت بين 200 و500 دولار أميركي كفروق مالية شهرية على المرضى المضمونين. ورغم  مراجعة إدارة المستشفى من قبل الوحدات المعنية في الصندوق مرات عدة وأمام عدم تجاوبها، أصدر مدير عام الصندوق إنذارا حمل الرقم 1570 بتاريخ 14/9/2023 بحق مستشفى جبل لبنان محذرا إيّاه بفسخ التعاقد معه في حال تكررت المخالفة واستمراره بعدم التقّيد بتعرفات جلسات غسيل الكلى من مرضى الضمان".

أخبار لبنان

الضمان

كركي

إنذار

مستشفى جبل لبنان

LBCI التالي
شركة Executive Aircraft services وصاحبها طلال وهاب تردان على النائب وضاح الصادق
قائد الجيش يتفقد قيادة اللواء الأول في الجيش في صيدا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2023-07-06

كركي طالب مجلس إدارة الضمان بالإسراع في إقرار موازنة 2023 أو فتح اعتمادات اضافية لتشغيل المرفق

LBCI
آخر الأخبار
04:53

السفيرة الاميركية في بكركي

LBCI
خبر عاجل
04:00

وصول لودريان الى بكركي للقاء البطريرك الراعي

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-11

كركي: مستشفيا حيرام وميس الجبل الحكومي يقدمان تغطية إستشفائية كاملة لمستخدمي الصندوق وحسومات للمضمونين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:35

باسل الحسن: لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تعول على دور الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية لمعالجة تداعيات أحداث عين الحلوة

LBCI
أمن وقضاء
16:33

الجيش: طائرتان مسيرتان إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
15:45

قداس في بكفيا بالذكرى الـ41 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل ورفاقه... العنداري: ناضل ليعيد إلى الوطن سيادته والى الدولة هيبتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:37

ما قبل الهدنة السياسية... اقتتال واتهامات متبادلة في عين الحلوة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:31

لقاء بين لودريان وبقرادونيان..."لانتخاب رئيس توافقي"

LBCI
أخبار دولية
15:35

القوات الأميركية تستأنف طلعاتها الجوية الاستطلاعية فوق النيجر

LBCI
خبر عاجل
2023-09-13

جعجع بعد لقائه لودريان: الوقت الحالي هو لانتخاب رئيس للجمهورية وليس لتضييع الوقت بالحوارات التي هي قائمة كل اليوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

LBCI
أمن وقضاء
04:10

إنجاز جديد لشعبة المعلومات في توقيف أخطر عصابات السطو المسلّح.. من وقع ضحيّتهم؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:37

ما قبل الهدنة السياسية... اقتتال واتهامات متبادلة في عين الحلوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

النادي اللبناني للسيارات والسياحة على موعد مع حدثين دوليين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

قمة العلا العالمية للآثار... أكثر من 300 مشارك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

مسابقة "أفلام وأغاني تمكين الشباب" في دورتها الرابعة تنطلق!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

هل يطيّر لبنان الاتفاق مع صندوق النقد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الذكرى ٤١ على استشهاد بشير الجميل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

لودريان: نقاش في ما يسمى حوار والخيار الثالث

LBCI
أخبار لبنان
13:42

السفير الفرنسي لدى السعودية للـLBCI: لودريان سيبقى منخرطًا بشكل كبير في الملف اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

نُكتة إقفال الحدود مع سوريا الى الواجهة من جديد.. مهرّبون محمِيون وعديد أمني غير متوافر!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
07:00

خاص للـLBCI: جاد الحاج يكشف تفاصيل حول قصة الحب التي تجمعه بديما شاهين: سنتزوج بهذا التاريخ!

LBCI
منوعات
07:18

سقوط طفلة في الثامنة من عمرها من الطابق الـ 11...اليكم ما حصل!

LBCI
منوعات
07:24

خلال إقامته علاقة معها في غرفة العمليات... طبيب عرض على حبيبته مئات الصور الفاضحة له!

LBCI
خبر عاجل
09:03

بدء اللقاء بين لودريان والسفير البخاري والمفتي دريان

LBCI
خبر كاذب
05:25

فيديو لمصلين ثابتين في أحد مساجد المغرب خلال الزلزال... ما حقيقته؟

LBCI
منوعات
09:49

"هذه العادة جعلت علاقتنا أقرب وأكثر صحة"... سيدة تكشف عن رضاعتها لزوجها وهذه قصّتهما! (صورة)

LBCI
فنّ
05:06

نادين نسيب نجيم تحتفل مع ابنها وخطيبها في اليوم نفسه: "قديه الله بيحبني"

LBCI
منوعات
10:16

ذهب لصيد السناجب مع جده فعُثر عليه جثة هامدة... إليكم تفاصيل ما حدث!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More