الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
26
o
الجنوب
24
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كلّ الحبّ كلّ الغرام
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
26
o
الجنوب
24
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قداس في بكفيا بالذكرى الـ41 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل ورفاقه... العنداري: ناضل ليعيد إلى الوطن سيادته والى الدولة هيبتها
أخبار لبنان
2023-09-14 | 15:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
قداس في بكفيا بالذكرى الـ41 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل ورفاقه... العنداري: ناضل ليعيد إلى الوطن سيادته والى الدولة هيبتها
قداس في بكفيا بالذكرى الـ41 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل ورفاقه
أحيت "مؤسسة بشير الجميل" والعائلة الذكرى الـ41 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل ورفاقه في قداس الهي ترأسه المطران نبيل أنطون العنداري في كنيسة مار ميخائيل الرعائية في بكفيا، عاونه فيه لفيف من الكهنة وخدمته جوقة سيدة اللويزة بقيادة الاب خليل رحمة.
وحضر القداس الرئيس أمين الجميل وعقيلته السيدة جويس، رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل وعقيلته السيدة كارين، السيدة صولانج الجميّل، النائب نديم الجميّل، يمنى الجميّل وعائلتها، النواب: ميشال معوض، الياس حنكش، غسان حاصباني جورج عقيص، اديب عبد المسيح، رازي الحاج، جهاد بقرادوني، هاغوب ترزيان، رئيس الرابطة المارونية خليل كرم، رئيس "حركة التغيير" ايلي محفوض، اعضاء المكتب السياسي الكتائبي وشخصيات سياسية وفاعليات وحشد من الكتائبيين والأنصار والأصدقاء.
العنداري
وبعد تلاوة الانجيل المقدس القى المطران العنداري عظة قال فيها :"إحدى وأربعون سنة مرّت على استشهاد الرئيس الشيخ بشير الجميل ورفاقه يوم عيد ارتفاع الصليب المقدس، وفي الذكرى نحتفل بالذبيحة الإلهية لراحة نفسه ونفوس رفاقه الـ23 الذين سقطوا معه شهداء على مذبح الوطن".
وشدد على ان "استعادة الذكرى حافز لنا لتوطيد الإيمان بهذا الوطن ومقوماته، وهو باق وطن الإيمان بالله وبالحرية المسؤولة والقيم الإنسانية والروحية، يتعافى من كبوته وأزماته على أسس الطموحات الكبيرة التي حلم بها الرئيس الشهيد، وهي العمل على انقاذ الوطن المعذب عبر احترام الانسان والحقيقة والمجتمع من اجل وطن منيع الجانب خفاق الراية، ينفض عنه غبار الفساد ويمتلك حق تقرير المصير".
وأشار الى ان "الرئيس الشاب ناضل ليعيد الى الأرض وحدتها وإلى الوطن سيادته وإلى الانسان حريته وكرامته والى الدولة هيبتها وإلى المؤسسات فاعليتها حين قال: نريد أن نعيش مرفوعي الرأس وما يجب تغييره هو الذهنية وتجديد الانسان لتجديد لبنان".
وقال: "شهيد الـ10452 تلمس شريعة الحقيقة في الاشياء والاحداث وما أغمض عينيه يومًا عن نورها ولا تنكر لواقعها فكانت الحقيقة قاعدة لما ملأ بها حياته القصيرة من استعدادات استشعر فيها المواطن بأنه أخ المواطن ولو تنوعت بينهما الاتجاهات والعقائد، وفي مناهضته للخطاب اللبناني المزدوج والمبتذل قال: اتيت لأطلب منكم ان تقولوا الحقيقة مهما كانت صعبة، وكما هي كي نسعى الى التغيير وتصحيح الاوضاع وتجنب الاخطاء، ولكن عندما نموه الحقيقة نسقط في التجارب، وقد قال هذه الحقيقة لذاته قبل أن يقولها للناس، وأوليست هذه الأقوال تردادًا إنجيليا للقيم التي ينادي بها الارشاد الوسولي من أجل العودة الى ينابيع الانجيل وتجدد الاشخاص؟".
وأضاف: "إيمانه بوطنه ونظرته إلى المجتمع أعلن عنهما في النهج الذي كان مزمعا ان ينهجه سعيًا إلى عدالة اجتماعية حين استند في مقولته إلى منطلقات خمسة: الحرية والتخطيط والإنتاج وتكافؤ الفرص والمشاركة".
واعتبر ان "ما يعزز هذا التوجه ما قاله البابا القديس يوحنا بولس الثاني عن احترام المجتمع والخدمة الاجتماعية، حين دعا جميع اللبنانيين الى متابعة اعمال فعلية من التضامن والتقاسم وتنشيطها في كل مجالات الحياة الاجتماعية، مؤكدين بذلك الترابط الذي لا غنى عنه بين مواطني البلد الواحد والمبدأ القائل ان خيرات الارض معدة للجميع لأن عواقب الحرب تنوء بثقلها على المجتمع اللبناني وتولد ازمة اجتماعية اقتصادية تتناول الافراد والأسر".
وقال: "اذا كانت هذه الاحلام، احلام رئيس اصيل، سحر العيون والقلوب واحلام شعب يريد الحياة الكريمة، فإننا نأمل أن الله سيقيّض لها من يجسدها بالنهوض من وطأة المعاناة التي نعانيها وحين تواكب قلوب اللبنانيين المخلصين من يسعى إلى تحقيقها والدعاء للبنان وشعبه المعذب للوصول بسفينة الوطن إلى شاطئ العافية والاستقرار والعدل والسلام".
وختم: "نصلي لراحة نفس الرئيس بشير ورفاقه ونسأل الله أن يبقيهم في الخواطر والضمائر أحياءً ويحفظ لبنان من الأخطار المحدقة به".
وبعد القداس تقبلت العائلة التعازي في باحة الكنيسة ثم اتقلت برفقة الحضور الى ضريح الرئيس الشهيد حيث وضعت اكاليل الزهر وأقيمت صلاة رفع البخور.
أخبار لبنان
قداس
بكفيا
ذكرى
استشهاد
بشير الجميل
العنداري
التالي
إنجاز جديد لشعبة المعلومات في توقيف أخطر عصابات السطو المسلّح.. من وقع ضحيّتهم؟
حماية المستهلك: محاضر ضبط في حق مطاعم واصحاب مولدات لمخالفة الاسعار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الذكرى ٤١ على استشهاد بشير الجميل
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الذكرى ٤١ على استشهاد بشير الجميل
0
فنّ
09:56
"أحبك بكل ذرة في كياني"... جاستن بيبر يحتفل برومانسية بالغة بالذكرى الخامسة لزواجه من هايلي بيبر! (صور)
فنّ
09:56
"أحبك بكل ذرة في كياني"... جاستن بيبر يحتفل برومانسية بالغة بالذكرى الخامسة لزواجه من هايلي بيبر! (صور)
0
فنّ
05:16
اليسا تستذكر بشير الجميل: لو عنا رجال متلو كنا أهم جمهورية بالعالم!
فنّ
05:16
اليسا تستذكر بشير الجميل: لو عنا رجال متلو كنا أهم جمهورية بالعالم!
0
آخر الأخبار
03:24
الفرد ماضي للـ LBCI: بعض الشباب لديهم روح القيادة لذلك نريد تقديم نهج وفكر بشير الجميل والحدث يظهر القائد الفعلي
آخر الأخبار
03:24
الفرد ماضي للـ LBCI: بعض الشباب لديهم روح القيادة لذلك نريد تقديم نهج وفكر بشير الجميل والحدث يظهر القائد الفعلي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:35
باسل الحسن: لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تعول على دور الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية لمعالجة تداعيات أحداث عين الحلوة
أخبار لبنان
16:35
باسل الحسن: لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تعول على دور الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية لمعالجة تداعيات أحداث عين الحلوة
0
أمن وقضاء
16:33
الجيش: طائرتان مسيرتان إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية
أمن وقضاء
16:33
الجيش: طائرتان مسيرتان إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
15:37
ما قبل الهدنة السياسية... اقتتال واتهامات متبادلة في عين الحلوة
تقارير نشرة الاخبار
15:37
ما قبل الهدنة السياسية... اقتتال واتهامات متبادلة في عين الحلوة
0
أخبار لبنان
14:20
كركي أنذر مستشفى جبل لبنان (غاريوس)
أخبار لبنان
14:20
كركي أنذر مستشفى جبل لبنان (غاريوس)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:31
لقاء بين لودريان وبقرادونيان..."لانتخاب رئيس توافقي"
أخبار لبنان
05:31
لقاء بين لودريان وبقرادونيان..."لانتخاب رئيس توافقي"
0
أخبار دولية
15:35
القوات الأميركية تستأنف طلعاتها الجوية الاستطلاعية فوق النيجر
أخبار دولية
15:35
القوات الأميركية تستأنف طلعاتها الجوية الاستطلاعية فوق النيجر
0
خبر عاجل
2023-09-13
جعجع بعد لقائه لودريان: الوقت الحالي هو لانتخاب رئيس للجمهورية وليس لتضييع الوقت بالحوارات التي هي قائمة كل اليوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
خبر عاجل
2023-09-13
جعجع بعد لقائه لودريان: الوقت الحالي هو لانتخاب رئيس للجمهورية وليس لتضييع الوقت بالحوارات التي هي قائمة كل اليوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
0
أمن وقضاء
04:10
إنجاز جديد لشعبة المعلومات في توقيف أخطر عصابات السطو المسلّح.. من وقع ضحيّتهم؟
أمن وقضاء
04:10
إنجاز جديد لشعبة المعلومات في توقيف أخطر عصابات السطو المسلّح.. من وقع ضحيّتهم؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:37
ما قبل الهدنة السياسية... اقتتال واتهامات متبادلة في عين الحلوة
تقارير نشرة الاخبار
15:37
ما قبل الهدنة السياسية... اقتتال واتهامات متبادلة في عين الحلوة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
النادي اللبناني للسيارات والسياحة على موعد مع حدثين دوليين
تقارير نشرة الاخبار
14:15
النادي اللبناني للسيارات والسياحة على موعد مع حدثين دوليين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
قمة العلا العالمية للآثار... أكثر من 300 مشارك
تقارير نشرة الاخبار
13:59
قمة العلا العالمية للآثار... أكثر من 300 مشارك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مسابقة "أفلام وأغاني تمكين الشباب" في دورتها الرابعة تنطلق!
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مسابقة "أفلام وأغاني تمكين الشباب" في دورتها الرابعة تنطلق!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هل يطيّر لبنان الاتفاق مع صندوق النقد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هل يطيّر لبنان الاتفاق مع صندوق النقد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الذكرى ٤١ على استشهاد بشير الجميل
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الذكرى ٤١ على استشهاد بشير الجميل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
لودريان: نقاش في ما يسمى حوار والخيار الثالث
تقارير نشرة الاخبار
13:42
لودريان: نقاش في ما يسمى حوار والخيار الثالث
0
أخبار لبنان
13:42
السفير الفرنسي لدى السعودية للـLBCI: لودريان سيبقى منخرطًا بشكل كبير في الملف اللبناني
أخبار لبنان
13:42
السفير الفرنسي لدى السعودية للـLBCI: لودريان سيبقى منخرطًا بشكل كبير في الملف اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
نُكتة إقفال الحدود مع سوريا الى الواجهة من جديد.. مهرّبون محمِيون وعديد أمني غير متوافر!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
نُكتة إقفال الحدود مع سوريا الى الواجهة من جديد.. مهرّبون محمِيون وعديد أمني غير متوافر!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
07:00
خاص للـLBCI: جاد الحاج يكشف تفاصيل حول قصة الحب التي تجمعه بديما شاهين: سنتزوج بهذا التاريخ!
منوعات
07:00
خاص للـLBCI: جاد الحاج يكشف تفاصيل حول قصة الحب التي تجمعه بديما شاهين: سنتزوج بهذا التاريخ!
2
منوعات
07:18
سقوط طفلة في الثامنة من عمرها من الطابق الـ 11...اليكم ما حصل!
منوعات
07:18
سقوط طفلة في الثامنة من عمرها من الطابق الـ 11...اليكم ما حصل!
3
منوعات
07:24
خلال إقامته علاقة معها في غرفة العمليات... طبيب عرض على حبيبته مئات الصور الفاضحة له!
منوعات
07:24
خلال إقامته علاقة معها في غرفة العمليات... طبيب عرض على حبيبته مئات الصور الفاضحة له!
4
خبر عاجل
09:03
بدء اللقاء بين لودريان والسفير البخاري والمفتي دريان
خبر عاجل
09:03
بدء اللقاء بين لودريان والسفير البخاري والمفتي دريان
5
خبر كاذب
05:25
فيديو لمصلين ثابتين في أحد مساجد المغرب خلال الزلزال... ما حقيقته؟
خبر كاذب
05:25
فيديو لمصلين ثابتين في أحد مساجد المغرب خلال الزلزال... ما حقيقته؟
6
منوعات
09:49
"هذه العادة جعلت علاقتنا أقرب وأكثر صحة"... سيدة تكشف عن رضاعتها لزوجها وهذه قصّتهما! (صورة)
منوعات
09:49
"هذه العادة جعلت علاقتنا أقرب وأكثر صحة"... سيدة تكشف عن رضاعتها لزوجها وهذه قصّتهما! (صورة)
7
فنّ
05:06
نادين نسيب نجيم تحتفل مع ابنها وخطيبها في اليوم نفسه: "قديه الله بيحبني"
فنّ
05:06
نادين نسيب نجيم تحتفل مع ابنها وخطيبها في اليوم نفسه: "قديه الله بيحبني"
8
منوعات
10:16
ذهب لصيد السناجب مع جده فعُثر عليه جثة هامدة... إليكم تفاصيل ما حدث!
منوعات
10:16
ذهب لصيد السناجب مع جده فعُثر عليه جثة هامدة... إليكم تفاصيل ما حدث!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More