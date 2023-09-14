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باسل الحسن: لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تعول على دور الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية لمعالجة تداعيات أحداث عين الحلوة

أخبار لبنان
2023-09-14 | 16:35
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باسل الحسن: لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تعول على دور الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية لمعالجة تداعيات أحداث عين الحلوة
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باسل الحسن: لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تعول على دور الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية لمعالجة تداعيات أحداث عين الحلوة

أوضح رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن أن الجهود التي تبذلها لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني منذ مدة تهدف الى تحصين واقع اللاجئين الفلسطينيين بعيدا من اي حسابات داخلية لبنانية، لافتا إلى أن أحداث عين الحلوة والدخول على خط معالجتها يأتي في سياق هذه الجهود.

وقال في بيان: "بعدما تبين للجنة ان مقاربة ملف اللاجئين الفلسطينين ما زالت مقاربة أمنية فإن رئيس اللجنة يعلن وقف اي تدخل للجنة في مجريات المسائل المتعلقة بتداعيات هذه الأحداث وايضا اي اتصالات متصلة بالوضع في عين الحلوة ". ولفت إلى أن اللجنة "تعول على دور الجيش اللبناني والاجهزة الامنية الرسمية اللبنانية لمعالجة تداعيات الاحداث الحالية".

وأكد أن اللجنة "ستستمر بعملها الدؤوب من أجل احتضان الواقع الانساني للاجئين بالتنسيق مع الجهات المعنية بالقضايا الانسانية والحقوقية".

أخبار لبنان

باسل الحسن

لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني

الجيش

عين الحلوة

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