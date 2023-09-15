وزير البيئة للـLBCI: الرصد المحلّي مهمّ جدًا..والتغير المناخي بات يزيد من حدّة الحرائق

أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين ان "الخطة المتعلقة بالحرائق في لبنان التي أطلقناها تشمل كل المناطق"، لافتا إلى أن التغير المناخي بات يزيد من حدّة ووتيرة الحرائق والقناعة في لبنان تفيد بأن معظم الحرائق ناتجة عن الاهمال البشري.



وجاء ذلك في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI أُطلقت فيها حملة #حريق_بالناقص.

وفي تفاصيل الخطة، بعد تقسيم لبنان إلى عدة مناطق، تم تجميع داتا تبين فيها أن هناك مناطق أكثر عرضة للحرائق خصوصا مع قلة الاهتمام بالاحراج:



-الحد من المخاطر والوقاية وإدارة سليمة للمحميات والغابات عبر خطة وُضعت مع وزارة الزراعة لادارة الغابات وتنظيفها، والرصد والانذار المبكر

-تواصل دائم مع البلديات "لان الرصد المحلي مهم جدا"

-التدخل السريع من قبل المتدربين إلى حين وصول عناصر الدفاع المدني

-دخول الدفاع المدني، ولاحقا القوات الجوية وفوج الاطفاء إذا لزم الامر.



واضاف "الرصد المحلّي مهمّ جدًا من قبل متطوعين وجمعيات بيئيّة الذين يرصدون الحريق ويرسلون صورًا له عبر مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب لمكافحته والانذار عنه".

وشدد ياسين على أن المتابعة الدائمة هي أساس الخطة.



