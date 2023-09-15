الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
31
o
الجنوب
29
o
البقاع
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
31
o
الجنوب
29
o
البقاع
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نقابات المخابز والافران: لقمة الخبز ليست سلعة سياسيّة يتقاذفها السياسيون حيث يشاؤون
أخبار لبنان
2023-09-15 | 05:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
نقابات المخابز والافران: لقمة الخبز ليست سلعة سياسيّة يتقاذفها السياسيون حيث يشاؤون
اعتبر اتحاد نقابات المخابز والافران ان "لقمة الخبز ليست سلعة سياسيّة يتقاذفها السياسيون حيث يشاؤون تارة ضد وزير وطورا ضد الافران واتهامهم بابشع الاتهامات".
وأوضح الاتحاد "للرأي العام والسياسيين ان قطاع الافران يمر بأزمات كبيرة نتيجة السياسات التي اعتمدها السياسيون وليس المشكلة عند اصحاب الافران الذين يعملون وسط مشاكل وصعوبات كبيرة ناتجة عن الاوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد منذ سنوات عدة .
فمع بداية الازمات الناتجة عن جائحة كورونا اضافة الى تردي الاوضاع السياسية وانتشار التظاهرات والتحركات الشعبية استمرت الافران بتأمين ربطة الخبز الى المواطنين على الرغم من الصعوبات التي كنا نواجهها لان هدفنا تأمين لقمة الخبز للناس بالسعر الذي تحدده وزارة الاقتصاد والتجارة ."
وقال "مع تفاقم وتردي الاوضاع الاقتصادية وخصوصا الازمة المالية والتقلبات الحادة بسعر صرف الدولار الاميركي ، تابعت الافران عملها وتحملت العبء الكبير الناتج عن فروقات سعر الدولار الذي اثر سلبا على عمل كل القطاعات الاقتصادية ومنها الافران التي استمرت بعملها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ، بينما الكثير من المؤسسات الاقتصادية الاخرى تعثر وتوقف عن العمل".
وأضاف "المعلوم ان قطاع الافران يعمل تحت رعاية واشراف وزارة الاقتصاد والتجارة التي هي تحدد سعر ووزن ربطة الخبز ، واللجنة الامنية التي تشرف على توزيع الطحين على الافران ، وبمراقبة فاعلة من مديرية حماية المستهلك ووزارة الصحة والقوى الامنية ، حيث لا يمكن لاي صاحب فرن التلاعب لا بالوزن ولا بالسعر ، فالتلاعب يجري خارج الافران ولا علاقة لنا بها ."
وتابع "لا بد من لفت نظر بعض السياسيين ان اصحاب الافران توسعوا وعملوا بنشاط وبمجهود شخصي وبقدرة فردية لتطوير عملهم بحيث لا يقتصر انتاجهم على رغيف الخبز بل خلق خدمات تتوافق مع طبيعة عمل الافران ، وليس كما عمل بعض الموظفين الذين حصلوا اموال طائلة من وظائفهم دون حسيب او رقيب او سؤالهم من اين لك هذا . ان اصحاب الافران عملوا بجد وكد ليل نهار لبناء مؤسساتهم وتطويرها وتأمين لقمة الخبز للناس ."
وقال "ان اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان يدعو جميع السياسيين الى عدم تناول هذا القطاع إلا بالايجابية لانه من القطاعات الغذائية التموينية الاساسية التي يركن اليها ، وهذا القطاع يعمل وفق القوانين والانظمة المرعية الاجراء".
أخبار لبنان
المخابز
والافران:
الخبز
سياسيّة
يتقاذفها
السياسيون
يشاؤون
التالي
أمن الدّولة في النبطيّة توقف مهرّبي بشر من سوريا إلى لبنان والعكس
هل خُرقت هدنة عين الحلوة ليلا؟ (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-08-18
إتحاد نقابات المخابز والأفران زار سلام: الأولوية للأمن الغذائي وتأكيد التعاون مع وزارة الإقتصاد للحفاظ على سلامة الرغيف
أخبار لبنان
2023-08-18
إتحاد نقابات المخابز والأفران زار سلام: الأولوية للأمن الغذائي وتأكيد التعاون مع وزارة الإقتصاد للحفاظ على سلامة الرغيف
0
آخر الأخبار
2023-08-03
الراعي: السياسيون يتظاهرون بالبراءة فإذا كنتم أبرياء لماذا تتهربون وتعيقون التحقيق؟ ليست هذه الحقيقة مدفونة وكأنها ميتة بل تستصرخ ضمائر كل المسؤولين عن كارثة الرابع من آب
آخر الأخبار
2023-08-03
الراعي: السياسيون يتظاهرون بالبراءة فإذا كنتم أبرياء لماذا تتهربون وتعيقون التحقيق؟ ليست هذه الحقيقة مدفونة وكأنها ميتة بل تستصرخ ضمائر كل المسؤولين عن كارثة الرابع من آب
0
أخبار لبنان
2023-09-13
سلام: لا رفع للدعم عن الخبز وتوفر مخزون إستراتيجي للقمح والحبوب في لبنان مطلب وطني
أخبار لبنان
2023-09-13
سلام: لا رفع للدعم عن الخبز وتوفر مخزون إستراتيجي للقمح والحبوب في لبنان مطلب وطني
0
اقتصاد
2023-09-12
وزارة الاقتصاد تنفي ما ورد في بعض الصحف عن انقطاع في الخبز
اقتصاد
2023-09-12
وزارة الاقتصاد تنفي ما ورد في بعض الصحف عن انقطاع في الخبز
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:12
الخطيب: للاستجابة لدعوة الحوار والتوافق لانتخاب رئيس
أخبار لبنان
06:12
الخطيب: للاستجابة لدعوة الحوار والتوافق لانتخاب رئيس
0
أخبار لبنان
06:08
هزة أرضية جديدة في البحر المتوسط
أخبار لبنان
06:08
هزة أرضية جديدة في البحر المتوسط
0
أخبار لبنان
06:03
مرفأ بيروت لا يزال يحقق النتائج الجيدة بالرغم من الازمات..
أخبار لبنان
06:03
مرفأ بيروت لا يزال يحقق النتائج الجيدة بالرغم من الازمات..
0
امن وقضاء
05:24
أمن الدّولة في النبطيّة توقف مهرّبي بشر من سوريا إلى لبنان والعكس
امن وقضاء
05:24
أمن الدّولة في النبطيّة توقف مهرّبي بشر من سوريا إلى لبنان والعكس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-09-13
عيد ميلاد ابنة الـ13 سنة يتحول إلى كارثة... القيء انتشر في كل المكان وهذا ما حدث!
منوعات
2023-09-13
عيد ميلاد ابنة الـ13 سنة يتحول إلى كارثة... القيء انتشر في كل المكان وهذا ما حدث!
0
أخبار لبنان
2023-06-26
كهرباء لبنان: زيادة التغذية الكهربائية اعتباراً من 28/6/2023 للمخارج التي تم الكشف عليها من قبل فرق حملة نزع التعديات
أخبار لبنان
2023-06-26
كهرباء لبنان: زيادة التغذية الكهربائية اعتباراً من 28/6/2023 للمخارج التي تم الكشف عليها من قبل فرق حملة نزع التعديات
0
عالم الطبخ
2023-02-20
كيك صيامي بخطوات سهلة... إليكم الوصفة
عالم الطبخ
2023-02-20
كيك صيامي بخطوات سهلة... إليكم الوصفة
0
منوعات
2023-08-29
على أحد الشواطئ اللبنانية... العثور على حوت نافق! (فيديو)
منوعات
2023-08-29
على أحد الشواطئ اللبنانية... العثور على حوت نافق! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
امن وقضاء
04:39
هل خُرقت هدنة عين الحلوة ليلا؟ (فيديو)
امن وقضاء
04:39
هل خُرقت هدنة عين الحلوة ليلا؟ (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
15:37
ما قبل الهدنة السياسية... اقتتال واتهامات متبادلة في عين الحلوة
تقارير نشرة الاخبار
15:37
ما قبل الهدنة السياسية... اقتتال واتهامات متبادلة في عين الحلوة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
النادي اللبناني للسيارات والسياحة على موعد مع حدثين دوليين
تقارير نشرة الاخبار
14:15
النادي اللبناني للسيارات والسياحة على موعد مع حدثين دوليين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
قمة العلا العالمية للآثار... أكثر من 300 مشارك
تقارير نشرة الاخبار
13:59
قمة العلا العالمية للآثار... أكثر من 300 مشارك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مسابقة "أفلام وأغاني تمكين الشباب" في دورتها الرابعة تنطلق!
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مسابقة "أفلام وأغاني تمكين الشباب" في دورتها الرابعة تنطلق!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هل يطيّر لبنان الاتفاق مع صندوق النقد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هل يطيّر لبنان الاتفاق مع صندوق النقد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الذكرى ٤١ على استشهاد بشير الجميل
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الذكرى ٤١ على استشهاد بشير الجميل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
لودريان: نقاش في ما يسمى حوار والخيار الثالث
تقارير نشرة الاخبار
13:42
لودريان: نقاش في ما يسمى حوار والخيار الثالث
0
أخبار لبنان
13:42
السفير الفرنسي لدى السعودية للـLBCI: لودريان سيبقى منخرطًا بشكل كبير في الملف اللبناني
أخبار لبنان
13:42
السفير الفرنسي لدى السعودية للـLBCI: لودريان سيبقى منخرطًا بشكل كبير في الملف اللبناني
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:06
ارتفاع بأسعار البنزين والمازوت ..واستقرار بسعر الغاز
خبر عاجل
02:06
ارتفاع بأسعار البنزين والمازوت ..واستقرار بسعر الغاز
2
منوعات
07:18
سقوط طفلة في الثامنة من عمرها من الطابق الـ 11...اليكم ما حصل!
منوعات
07:18
سقوط طفلة في الثامنة من عمرها من الطابق الـ 11...اليكم ما حصل!
3
امن وقضاء
04:26
بالاسماء والخريطة: هذه المناطق اللبنانية هي الاكثر عرضة للحرائق (فيديو)
امن وقضاء
04:26
بالاسماء والخريطة: هذه المناطق اللبنانية هي الاكثر عرضة للحرائق (فيديو)
4
منوعات
07:00
خاص للـLBCI: جاد الحاج يكشف تفاصيل حول قصة الحب التي تجمعه بديما شاهين: سنتزوج بهذا التاريخ!
منوعات
07:00
خاص للـLBCI: جاد الحاج يكشف تفاصيل حول قصة الحب التي تجمعه بديما شاهين: سنتزوج بهذا التاريخ!
5
منوعات
07:24
خلال إقامته علاقة معها في غرفة العمليات... طبيب عرض على حبيبته مئات الصور الفاضحة له!
منوعات
07:24
خلال إقامته علاقة معها في غرفة العمليات... طبيب عرض على حبيبته مئات الصور الفاضحة له!
6
منوعات
09:49
"هذه العادة جعلت علاقتنا أقرب وأكثر صحة"... سيدة تكشف عن رضاعتها لزوجها وهذه قصّتهما! (صورة)
منوعات
09:49
"هذه العادة جعلت علاقتنا أقرب وأكثر صحة"... سيدة تكشف عن رضاعتها لزوجها وهذه قصّتهما! (صورة)
7
منوعات
13:06
أحضرت ابنها معها إلى فندق لتتعاطى المخدرات وتمارس الجنس مع رجلين... أحدهما توفي أمام طفلها وهذه التفاصيل!
منوعات
13:06
أحضرت ابنها معها إلى فندق لتتعاطى المخدرات وتمارس الجنس مع رجلين... أحدهما توفي أمام طفلها وهذه التفاصيل!
8
منوعات
15:03
أرادت أن تحتفل بزفافها من دون أطفال... ما فعلته أغضب المدعوين!
منوعات
15:03
أرادت أن تحتفل بزفافها من دون أطفال... ما فعلته أغضب المدعوين!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More